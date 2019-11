JAKARTA – Banyak traveler yang khawatir akan menghabiskan banyak uang saat traveling. Padahal, ada cara jitu untuk menghadapinya yaitu dengan membuat sebuah bisnis dari traveling. Sehingga traveling tak hanya buang uang tapi juga dapat menghasilkan uang.

Traveler, Book Author, Life Coach and Entrepeneur Claudia Kaunang mengatakan, banyak cara untuk menghasilkan yang dari traveling, yang terpenting para traveler harus mengetahui bakat yang mereka miliki.

"Banyak banget celah yang bisa dimanfaatkan saat traveling. Seperti jastip, travel blogger, podcast blogger, hingga travel influencer," ungkap Claudia di acara Female Chat Box "Create Bussiness from Your Trip" yang diselenggarakan oleh digibank by DBS x Okezone di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (09/11/2019).

Sementara itu, Kepala Bisnis KTA digibank by DBS Mega Ika Lestari dan Konsumer Banking Marketing Stephanie Yuliana turut menjadi pembicara pada acara tersebut.

Stephanie mengatakan, tujuan dibuatnya acara ini adalah untuk membantu para perempuan menentukan prioritas hidupnya. Karena multi tasking yang dialami perempuan membuat mereka sulit untuk menentukan ambisi terbesar dalam hidupnya.

"Ada waktunya di kala perempuan terlalu multi tasking, dari sini coba pikirkan kembali prioritas hidupnya tuh apa sih? Supaya ambisi terbesar dalam hidupnya bisa tercapai," ungkap Stephanie.

Kepala Bisnis KTA digibank by DBS, Mega Ika Lestari memberikan solusi bagi para traveler yang memang mengharuskan traveling tahun ini tetapi belum memiliki cukup tabungan, mereka dapat mengajukan Kredit Tanpa Anggunan (KTA) di digibank by DBS yang dapat memberikan persetujuan hanya dalam waktu 60 detik dengan pinjaman hingga Rp80 juta.

"Banyak keunggulan yang ditawarkan oleh digibank by DBS jika nasabah meminjam KTA. Karena bunga yang kita tawarkan mulai dari 0,95-2,99%," jelas Mega.

Cara apply-nya pun cukup mudah, klik go.dbs.com/kta, tunggu persetujuan dalam 60 detik, setelah itu Anda bisa download aplikasi digibank by DBS di Play Store atau App Store, kemudian Anda bisa verifikasi biometrik dengan agen digibank. Finally, dana langsung cair ke rekening digibank Anda.

Tak hanya untuk kebutuhan traveling, KTA digibank by DBS juga menyediakan dana untuk berbagai keperluan. Karena dana akan langsung ditransfer ke rekening nasabah setelah pengajuan disetujui.

Acara yang bertujuan untuk mewujudkan ambisi untuk perempuan ini dihadiri oleh 116 peserta. Salah satu peserta yang bernama ibu Lia berhasil memenangkan lelang paket liburan ke Bangkok senilai Rp10 juta, dan juga doorprize yang dibagikan kepada para pemenang undian. (adv) (Wil)

(ris)