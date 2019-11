JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan potongan lirik dari lagu dari Jessie J yakni Price Tag kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Hal tersebut dia lakukan untuk menjawab protes Nadiem terkait anggaran pendidikan yang besar namun tak bisa dikelola sendiri.

Menurut Sri Mulyani, dirinya memang sering diprotes oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim lantaran anggaran pendidikan sering disebut yang terbesar, namun dia tak mengelola uang itu. Sebab besar yang dikeluarkan pemerintah ini justru di transfer menuju instansi lainya termasuk pemerintah daerah.

Baca Juga: Sepanggung dengan Sri Mulyani, Nadiem Makarim Grogi Sampai Salah Ucap

Asal tahu saja, anggaran pendidikan dalam APBN 2020 mencapai Rp508 triliun. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan anggaran infrastruktur yang mencapai Rp423 triliun.

"Besar tapi tidak dipegang langsung. Karena dana untuk pendidikan di-distribute ke Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah," ujarnya di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019)

Hanya saja, lanjut Sri Mulyani, dukungan pemerintah bukan hanya berupa uang. Karena jauh dari itu, ada beberapa dukungan yang diberikan pemerintah kepada sektor pendidikan lewat kebijakan non fiskal.

"Its not about money, money, money. Its not about money, money, money. But you to deliver. APBN dan fiscal is an instrument‎, bukan tujuan," ucapnya.

Baca Juga: Pidato Viral Nadiem, Ketum Ikatan Guru Tunggu Implementasi

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mencontohkan, selain memberikan anggaran, pemerintah juga menyalurkan insentif pendidikan. Misalnya seperti pembiayaan dalam bentuk‎ dana abadi beasiswa LPDP dan riset. Sri Mulyani meminta Nadiem untuk mengelola itu.

"Untuk Nadiem, i put all the resources and instrument. Its all up to you how to use it," kata Sri Mulyani.

(dni)