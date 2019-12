NEW YORK - Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Selasa (10/12/2019) waktu setempat. Hal ini dikarenakan investor menunggu kepastian akan perundingan perang Dagang AS-China sebelum batas waktu di 15 Desember.

Melansir Reuters, Jakarta, Rabu (11/12/2019), Dow Jones Industrial Average turun 27,88 poin atau 0,1% menjadi 27.881,72, sementara itu S&P 500 kehilangan 3,44 poin atau 0,11% menjadi 3.132,52. Sedangkan Nasdaq Composite turun 5,64 poin atau 0,07% menjadi 8.616,18.

Saham berjangka mendapat dorongan dalam perdagangan premarket ketika Wall Street Journal mengatakan AS dan negosiator perdagangan China meletakkan landasan untuk penundaan tarif. Akan tetapi penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan setelahnya bahwa tidak ada keputusan yang dibuat.

"Saya tidak berpikir bahwa pasar akan benar-benar nyaman sampai ada garis yang ditarik serta mengatakan tidak ada tarif baru pada tanggal 15," kata Nela Richardson, ahli strategi investasi di Edward Jones.

S&P 500 telah naik sekitar 25% sejauh ini pada tahun 2019, didorong oleh tiga penurunan suku bunga oleh Federal Reserve AS dan beberapa bantuan atas keuntungan perusahaan, bersama dengan peningkatan sentimen investor pada perdagangan.

The Fed akan memberikan keputusan kebijakan terbaru pada hari Rabu; pasar mengharapkan bank sentral AS untuk mempertahankan suku bunga stabil. Investor juga memperhatikan pertemuan Bank Sentral Eropa pada hari Kamis dan data inflasi AS di akhir minggu ini.

"Saya pikir pasar hanya tergantung ketat sampai kita mendapatkan pengumuman itu," kata Paul Nolte, manajer portofolio di Kingsview Investment Management di Chicago.

Dalam perkembangan lain yang terkait dengan perdagangan, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sepakat untuk merombak pakta perdagangan regional mereka yang berusia seperempat abad, tetapi sebagian besar saham mengabaikan berita tersebut. Sebagian besar sektor S&P 500 berakhir lebih rendah pada hari Selasa. Sektor properti dan material jatuh paling dalam selama perdagangan hari tersebut. Dalam berita perusahaan, saham di Autozone Inc (AZO.N) melonjak 6,9% setelah pengecer onderdil mengalahkan estimasi laba kuartalan. Saham Boeing Co (BA.N) merosot 0,9% setelah pembuat pesawat mengatakan mengirimkan kurang dari setengah pesawat dalam 11 bulan pertama tahun 2019 seperti pada periode yang sama tahun sebelumnya. Saham Netflix Inc (NFLX.O) turun 3,1% setelah analis Needham menurunkan peringkatnya di bursa dan mengatakan kompetisi dapat menyebabkan hilangnya 4 juta pelanggan premium AS tahun depan.