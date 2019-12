JAKARTA - Per 1 Januari 2020, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi naik bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Baca Juga: 150 Juta Penduduk RI Disubsidi, Jokowi Warning BPJS Kesehatan

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 mengenai penyesuaian iuran JKN-KIS.

"Untuk keberlangsungan Program JKN-KIS mulai 1 Januari 2020 iuran bagi peserta PBPU/BP (mandiri) disesuaikan," ujar BPJS Kesehatan seperti dikutip Okezone dalam infografis BPJS Kesehatan, Jakarta, Selasa (31/12/2019).

Baca Juga: Jokowi Sudah Temukan Jurus Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Berdasarkan udang-udang tersebut, iuran dinaikkan untuk keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), di mana bantuan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) meningkat.

Peserta dengan BPJS kelas I iuran dinaikkan menjadi Rp160.000 per bulan. Untuk iuran peserta kelas II menjadi Rp110.000 per bulan. Adapun bagi peserta BPJS kelas III, iurannya menjadi Rp42.000 per bulannya.

(dni)