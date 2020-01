NEW YORK - Wall Street dibuka menguat pada perdagangan awal pekan ini. Bursa saham AS mendapat asupan kekuatan dari makin dekatnya penandatanganan perjanjian perdagangan Amerika-China fase 1.

Melansir Reuters, New York, Senin (13/1/2020), Dow Jones naik 84 poin atau 0,29%, sedangkan S&P 500 naik 9,5 poin atau 0,29%. Sementara itu, Nasdaq naik 36,75 poin atau 0,41%.

Baca juga: Wall Street Melemah Imbas Data Pekerja AS Tumbuh Melambat

Mengurangnya ketegangan akan panasnya konflik Timur Tengah serta perjanjian perdagangan Fase 1 AS-China membuat Wall Street bertenaga. Kedua belah pihak akan menandatangani perjanjian di Washington pada hari Rabu.

Sementara itu, investor menanti laporan keuangan dari bank-bank besar seperti JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Morgan Stanley (MS.N), Goldman Sachs Group Inc (GS.N) dan Well Fargo & Co (WFC.N). Di mana, laporan keuangan tersebut akan dimulai pada Selasa.

Baca juga: Wall Street Cetak Rekor di Tengah Meredanya Kekhawatiran Konflik Iran-AS

Tesla Inc (TSLA.O) dan Nio Inc (NIO.N) masing-masing naik 2% dan 4,3%. Kenaikan tersebut setelah sebuah laporan mengatakan China tidak akan membuat pemotongan signifikan terhadap subsidi untuk kendaraan energi baru (NEV) tahun ini.

Saham semikonduktor termasuk Nvidia Corp (NVDA.O), NXP Semiconductors (NXPI.O) dan Western Digital Corp (WDC.O) naik antara 0,6% dan 1,4% pada aksi broker positif yang mengarah ke pendapatan.

Baca juga: Wall Street Ditutup Menguat di Tengah Panasnya Iran-AS

Pengecer pakaian Lululemon Athletica Inc (LULU.O) naik 2,5% setelah perusahaan menaikkan penjualan triwulanan dan prospek laba, didorong oleh permintaan musim liburan yang kuat.

(rzy)