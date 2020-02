JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang The Finance Top Financial Institution 2019. BCA berhasil meraih penghargaan Top 20 Financial Institution 2019, sementara Direktur BCA Vera Eve Lim meraih predikat The Best CFO on Financial Institution 2019.

Penghargaan diberikan kepada BCA atas konsistensi dan prestasinya mencetak kinerja keuangan positif di akhir tahun 2019. Adapun Vera dinilai sukses memimpin dan mengelola perusahaan dengan baik. Vera Eve Lim menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh CEO The Finance Eko B. Supriyanto di Jakarta, Rabu (11/12).

Pada kesempatan itu Vera menuturkan, BCA berupaya terus menunjukkan performa perseroan yang berkualitas dan terbaik, menyelaraskan kebutuhan nasabah dengan teknologi yang kian berkembang pesat.

"Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi seluruh keluarga besar BCA dan kepercayaan nasabah yang turut andil mewujudkan performa bisnis yang unggul. Kami berkeyakinan bahwa tren layanan perbankan akan mengarah ke bentuk digital. Dan kunci sukses di masa mendatang adalah melakukan adaptasi secara tepat yang diselaraskan dengan kebutuhan nasabah," ungkap Vera.

Vera menambahkan, dinamika bisnis industri perbankan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BCA. Menghadapi dinamika tersebut, diakui Vera, BCA senantiasa menciptakan inovasi pada produk dan layanan finansial yang ditawarkan.

“Terima kasih The Finance Institute untuk kepercayaannya. Kami akan semakin termotivasi untuk terus menghasilkan terobosan mutakhir dalam berbagai lini perusahaan," ujar Vera.

Top Financial Institution 2019 merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh The Finance (Infobank Group). Penghargaan diberikan kepada perusahaan-perusahaan bidang keuangan seperti bank, asuransi, multifinance yang hasil kinerjanya tetap stabil dan berhasil berdampak atas perkembangan ekonomi global dan domestik.

Penilaian dilakukan oleh The Finance Institute terhadap perusahaan jasa keuangan beraset dan bermodal besar serta berkinerja excellence dengan mendasarkan pada hasil rating laporan keuangan publikasi tiga tahun (2016-2018).

Pada tahun 2018, BCA juga mendapatkan penghargaan di ajang yang sama yaitu Top 20 Financial Institution kategori perbankan (Bank Buku 4 dan Buku 3). (adv)

(ris)