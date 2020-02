JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memilih Duta Sumber Daya Air tahun 2020. Pemilihan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Air Dunia yang ke-28 yang diperingati setiap tanggal 22 Maret.

Acara yang mengangkat tema Water and Climate Change diaplikasikan dalam tema nasional sebagai air dan perubahan iklim. Tema mengajak masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi.

"Siapapun Anda di manapun Anda, semua harus berkontribusi untuk sumber daya air sebagai bentuk mitigasi bencana," ungkap Kepala Sub Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal SDA Citra Fara Angestasia dalam Kegiatan iNews.id bersama Kementerian PUPR : SDA Goes to School 2020 di SMAN 6 Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Dia menambahkan salah caranya adalah dengan menggunakan air secara efisien, sehingga dapat menurunkan tingkat emisi rumah kaca.

Acara pemilihan Duta Air ini diperuntukkan bagi SMA, SMK sederajat di Jabodetabek. Momen ini dilakukan agar para milenial atau generasi Z bisa berkampanye dan mensosialisasikan mengenai mengelola sumber daya air.

Mengelola sumber daya air juga harus dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan stakeholder terkait. Salah satu cara yang dilakukan Kementerian PUPR dalam mengelola air adalah membangun infrastruktur seperti, bendungan dan embung, serta sarana saluran irigrasi.

"Para milenial juga diharapkan dapat membawa pesan positif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air, " tambahnya.

