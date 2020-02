JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan foro dirinya dengan seorang perempuan yang menjadi pendampingnya dalam mengikuti acara G20 Symposium on Tax Transparency. Namanya Lo Noura.

“Kenalkan Lo Noura yang telah menemani dan membantu saya selama dua hari dalam pertemuan G20 di – Saudi Arabia” katanya di instagram resminya.

Sri Mulyani mendeskripsikan bahwa Noura memiliki harapan dan ambisi tinggi untuk meraih pendidikannya.

“A young smart girl with high hopes and ambition to continue pursue her higher education. @nouraalwahibee thanks so much for your support. Stiltion..!” katanya...

