JAKARTA – Indeks Dolar AS menguat di akhir perdagangan kemarin. Dolar kembali perkasa karena para pelaku pasar menaruh harapan pada stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah AS untuk melawan dampak wabah virus korona.

Melansir Xinhua, Rabu (11/3/2020), indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 1,61% pada 96,4402 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1292 dari USD1,1458 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2912 dari USD1,3110 AS pada sesi sebelumnya.

Dolar Australia jatuh ke 0,6486 dolar AS dari 0,6595 dolar. Dolar AS membeli 105,13 yen Jepang, lebih tinggi dari 102,15 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik hingga 0,9387 franc Swiss dari 0,9239 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3738 dolar Kanada dari 1,3629 dolar Kanada.

Untuk diketahui, pemerintah dan Bank Sentral AS menyiapkan stimulus untuk menolong kejatuhan ekonomi AS dari serangan virus korona. Wabah covid-19 memicu kekhawtiran resesi ekonomi.

Investor mengharapkan The Federal Reserve memotong suku bunga untuk kedua kalinya bulan ini. Presiden Donald Trump menekan bank sentral harus menurunkan suku bunga AS selevel dengan "negara pesaing."

