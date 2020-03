NEW YORK - Harga minyak naik tipis ada perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Namun, harga minyak membukukan penurunan terbesar sejak krisis keuangan global 2008.

Penurunan harga minyak diguncang wabah virus korona atau coronavirus (Covid-19) dan upaya eksportir utama Arab Saudi dan sekutunya membanjiri pasar dengan rekor tingkat pasokan minyak.

Melansir Reuters, Jakarta, Sabtu (14/3/2020), pada hari Jumat, harga minyak rebound setelah Amerika Serikat dan negara-negara lain mengisyaratkan rencana untuk mendukung ekonomi yang melemah.

Harga minyak mentah Brent LCOc1 turun 25% dalam seminggu, penurunan mingguan terbesar sejak krisis keuangan global 2008. Pada hari Jumat, Brent naik 63 sen menjadi USD33,85 per barel.

Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS berjangka turun sekitar 23% dalam sepekan, persentase penurunan terbesar mereka sejak 2008. WTI naik 23 sen menjadi USD31,73 per barel, setelah sebelumnya naik ke USD33,87 per galon.

Kombinasi langka dari guncangan hebat pada pasokan dan permintaan telah menyebabkan pasar minyak mentah runtuh karena produsen di seluruh dunia menguatkan diri sendiri untuk membanjiri minyak secara tak terduga dalam beberapa minggu mendatang. "Ini adalah masalah perang harga minyak di tengah pasar yang menyempit," kata pengamat energi AS Daniel Yergin. Kemudiam, virus corona memicu penjualan panik di seluruh pasar untuk sebagian besar minggu ini. Virus ini telah menginfeksi setidaknya 138.000 orang di seluruh dunia dan menewaskan lebih dari 5.000, mengganggu bisnis, pasar dan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, produsen minyak utama memompa lebih banyak minyak mentah ke pasar karena permintaan runtuh. Arab Saudi telah mencarter lebih dari 30 supertanker minyak mentah untuk mengekspor minyak dalam beberapa minggu mendatang, yang secara khusus menargetkan penyuling besar minyak Rusia di Eropa dan Asia, dalam peningkatan perjuangannya dengan Moskow untuk pangsa pasar.