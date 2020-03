JAKARTA - Mantan Kepala BKPM Thomas Lembong menilai, lebih baik menyelamatkan nyawa dibandingkan ekonomi di tengah merebaknya virus korona di Indonesia.

"Ini waktunya untuk selamatkan nyawa. Let’s put to the side Economic considerations for now, prioritize Public Health measures. This moment is for saving lives," demikian tulis Thomas, dalam postingan Twitternya.

Pembuat undang-undang di AS diminta memikirkan tentang penundaan pajak grosir. Skenarionya, Departemen Keuangan AS meminjam USD500 miliar dengan suku bunga rendah untuk mendanai pemerintah dan mengembalikan pajak setelah wabah COVID-19 diselesaikan.

Untuk mencegah usaha kecil dari kebangkrutan, pemerintah AS disarankan menawarkan pinjaman tanpa bunga kepada perusahaan yang mempertahankan jumlah pegawai mereka dan menawarkan cuti sakit yang dibayar.

(fbn)