JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun dalam pada perdagangan hari ini. Setelah sebelumnya harga emas Antam mengalami kenaikan di awal pekan ini.

Melansir logammulia, Jakarta, Selasa (17/3/2020), harga emas Antam naik Rp18.000 menjadi Rp801.000 per gram. Sebelumnya, harga emas dibanderol menjadi Rp819.000 per gram. Sementara untuk harga buyback juga turun Rp22.000 menjadi Rp719.000 per gram

Berikut daftar harga emas Antam untuk pecahan lainnya pada perdagangan hari ini:

- 0,5 gram: Rp425.000

- 1 gram: Rp801.000

- 2 gram: Rp1.551.000

- 3 gram: Rp2.305.000

- 5 gram: Rp3.825.000

- 10 gram: Rp7.585.000

- 25 gram: Rp18.855.000

- 50 gram: Rp37.635.000

- 100 gram: Rp75.200.000

- 250 gram: Rp187.750.000

- 500 gram: Rp375.300.000

- 1.000 gram: Rp750.600.000.

(rzy)