JAKARTA - Seluruh negara di dunia perang melawan virus corona atau Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang telah memberikan dampak mengerikan bagi perekonomian global.

Salah satunya Amerika Serikat (AS) yang bergerak cepat menangani penyebaran virus corona dengan memberikan stimulus. Apalagi, Presiden Donald Trump sudah menyatakan darurat nasional penyebaran virus corona.

Stimulus yang diberikan hampir sama dengan negara-negara lain yang terkena dampak virus corona. Yang membedakan adalah besaran stimulusnya.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memberikan paket stimulus sebesar USD850 miliar hingga USD1 triliun atau sekira Rp15.200 triliun. Hal ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Steven Mnuchin pada Rabu 18 Maret 2020 waktu setempat.

Berikut fakta-fakta menarik AS memberikan stimulus USD1 triliun seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Sabtu (21/3/2020).

1. Paket Stimulus USD1 Triliun

Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memberikan paket stimulus sebesar USD850 miliar hingga USD1 triliun atau sekira Rp15.200 triliun (Rp15.200 per USD). Di mana, salah satunya adalah memberikan USD1.000 uang tunai ke warga AS.

2. Butuh Uang Tunai

Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan Selasa sebelumnya bahwa pemerintah ingin mendapatkan dana darurat untuk masyarakat Amerika dalam waktu segera.

"Orang Amerika membutuhkan uang tunai sekarang," kata Mnuchin dalam konferensi pers Gedung Putih mengenai upaya terbaru pemerintah untuk memerangi penyakit itu. "Maksudku sekarang dalam dua minggu ke depan," kataya.

3. Penyaluran Paket Stimulus Pengangguran dapat mencapai 20% jika kongres tidak memberlakukan paket stimulus tersebut. Sedangkan, Seorang pejabat administrasi mengatakan paket itu dapat meliputi: USD500 miliar hingga USD550 miliar dalam pembayaran langsung atau pemotongan pajak USD200 miliar hingga USD300 miliar dalam bentuk bantuan bisnis kecil. USD50 miliar hingga USD100 miliar untuk bantuan maskapai dan industri. Potensi USD250 miliar dari paket itu bisa digunakan untuk melakukan pembayaran langsung ke Amerika, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada The Wall Street Journal. 4. Warga Amerika Mendapat USD1.000 Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana untuk segera mengirim uang untuk meredakan guncangan ekonomi dari krisis corona virus. Selain itu, dirinya menginstruksikan supaya rumah sakit militer untuk berada di zona panas dan merawat pasien yang terkena corona. Usai melakukan rapat bersama Presiden Trump di Gedung Putih, Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan, bahwa pemerintah berencana untuk mengirim cek segera ke warga Amerika yang dipindahkan. Beberapa orang harus mendapatkan dana sebesar USD1.000, karena virus Corona telah mengganggu semua bidang di Amerika.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya