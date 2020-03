JAKARTA - Kongres Amerika Serikat (AS) tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk membantu perekonomian AS dengan kucuran dana senilai USD1 triliun atau sekira Rp15.690 triliun (kurs Rupiah Rp15.690 per USD) di tengah wabah virus corona.

Langkah itu yang diawali dengan proposal dari Gedung Putih untuk mengirim cek bantuan dana tahap pertama bagi warga Amerika. Setiap keluarga dengan empat orang anggota keluarga kemungkinan akan mendapat USD3.000.

"Rakyat Amerika membutuhkan bantuan dan mereka membutuhkannya segera," kata ketua fraksi Mayoritas Mitch McConnel dalam pembukaan sidang Senat, dilansir dari VOA, Jumat (20/3/2020).

Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan cek akan langsung disetorkan ke rekening warga berdasarkan rencana pemerintah Trump yang diusulkan ke Kongres.

Mnuchin mengatakan kepada Fox Business Network bahwa pembayaran itu terdiri dari USD1.000 per orang dewasa dan USD500 per anak. Dengan begitu, keluarga dengan dua anak akan menerima USD3.000.

Mempertahankan gaji bagi pekerja yang menganggur ketika klaim pengangguran melonjak merupakan bagian penting dari rencana Partai Republik dan Demokrat yang muncul dari Kongres.

Sementara itu, merawat gelombang warga AS yang sakit menjadi prioritas. Kongres ingin meningkatkan produksi pasokan medis dan segera mendirikan rumah sakit lapangan sementara berdasarkan perintah baru Presiden Donald Trump yang tertera dalam UU Produksi Pertahanan.

