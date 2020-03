JAKARTA - PT Pertamina (Persero) sedang merencanakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Hal ini dikarenakan penurunan drastis harga minyak dunia.

VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, dalam menentukan harga BBM, ada beberapa faktor yang dipehatikan. Seperti harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga angka inflasi.

Oleh karena itu lanjut Fajriyah, jika perkembangan harga minyak dan BBM di pasaran terus anjlok, pihaknya berencana melakukan penyesuaian pada harga BBM non subsidi. Sementara untuk harga BBM subsidi dan penugasan adalah kewenangan Pemerintah untuk penetapan harga jualnya.

“Perhitungan harga jual BBM non subsidi dan non penugasan ditetapkan Pertamina periodik bulanan dengan mempertimbangkan salah satunya adalah perkembangan harga minyak dan harga BBM di pasaran, jika sampai akhir bulan ini harga minyak dunia tetap di posisi rendah, maka dimungkinkan bagi Pertamina untuk melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi,” katanya.

Baca selengkapnya: Pertamina Buka Opsi Turunkan Harga Pertamax Cs

(rzy)