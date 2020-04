JAKARTA - Memasuki minggu ketiga sejak masa Work From Home (WFH) diberlakukan, sebagian masyarakat banyak menghabiskan waktu di rumah. Berbagai aktivitas termasuk transaksi keuangan pun semakin mengandalkan teknologi digital dan koneksi internet.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan yang aman dan nyaman bagi masyarakat melalui aplikasi BNI Mobile Banking. BNI mendukung himbauan WFH dengan memberikan kemudahan yang lebih melalui BNI Mobile Banking.

Direktur Layanan dan Jaringan BNI Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi mengatakan, agar nasabah dapat lebih banyak bertransaksi dari rumah dengan aman dan nyaman, BNI meningkatkan limit transfer baik antar rekening BNI maupun transfer ke rekening bank lain. Fitur transfer melalui BNI Mobile Banking dapat mengakomodir kebutuhan transaksi pribadi dan usaha.

"Per 6 April 2020, total limit transfer melalui BNI Mobile Banking ditingkatkan menjadi Rp400 Juta per hari, baik antar rekening BNI maupun transfer ke rekening bank lain. Limit transfer antar rekening BNI menjadi Rp200 Juta dengan limit per transaksi sebesar 100 Juta dan limit transfer ke rekening bank lain juga menjadi Rp200 juta per hari dengan limit per transaksi sebesar Rp50 Juta," ujar Susi.

Susi menambahkan bahwa nasabah tidak perlu khawatir dengan keamanan transaksi. Aplikasi BNI Mobile Banking telah dilengkapi dengan pengamanan bertransaksi berupa User ID, PIN dan password transaksi untuk setiap aktifitas transaksi.

"Selain BNI Mobile Banking, BNI juga memiliki layanan BNI SMS Banking, BNI Internet Banking, serta mesin ATM yang mudah dan aman dan mengurangi interaksi interpersonal. BNI berharap kita semua dapat mematuhi himbauan dari pemerintah untuk beraktivitas dari rumah, salah satunya dengan bertransaksi secara online dari rumah agar pandemi ini segera dapat teratasi," tutup Susi. (cm)

(fmi)