JAKARTA - Presiden Joko Widodo sempat menyinggung kepada Kementerian Perdagangan tentang harga beras yang mengalami kenaikan di lapangan. Padahal, stok beras yang tersedia disebut-sebut mencukupi hingga akhir tahun mendatang.

Berdasarkan pantauan Jokowi, harga gabah kering di lapangan mengalami penurunan sebesar 5%. Hal inin justru berbanding terbalik dengan harga jual beras masih mengalami kenaikan sebesar 0,4%.

Salah seorang penjual beras di Pasar Induk Cipinang bernama Kuntoro (54 tahun) mengatakan, harga beras yang dijual masih relatif normal. Adapun beras yang paling diminati adalah beras jenis medium.

"Harga beras (di pasar induk Cipinang) normal-normal saja. Yang paling diminati beras jenis medium ke atas," ujarnya kepada Okezone, Kamis (23/4/2020).

Sementara itu, salah seorang pembeli bernama Eriyani (37 tahun) juga mengaku tidak merasakan adanya kenaikan harga beras. Justru, meskipun sehari-hari selalu membeli beras, harga beras justru relatif stabil dan masih sesuai dengan standar sehari-hari ketika dirinya berbelanja.

Tak hanya dari sisi harga, kualitas beras yang dijual pun juga mengalami peningkatan karena semakin bagus. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk terus memastikan stok dan harga bisa stabil.

"Harga beras sekaran standar netep. Kualitasnya bagus biasanya beli yang Rp10.000 per liter. Harga beras perak Rp11.000 per liter," ucapnya kepada Okezone.

Sementara itu, Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Ketua Umum Bank Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) Dwi Andreas Santosa juga menyebuat tidak ada kenaikan harga beras dipasaran. Justru menurutnya, harga beras yang dijual di pasaran realtif stabil.

Berdasarkan data hargapangan.id harga beras kualitas bawah II justru turun Rp50 menjadi Rp10450 per kilogram. Sedangkan untuk beras kualitas bawah I justru tetap dengan harga Rp10900 per kg. Kemudian untuk harga bras kualitas medium II dijual dengan harga Rp11.750 per kg.

Lalu untuk beras kualitas medium 1 memang mengalami kenaikan sedikti sebesar Rp50 menjadi Rp12.050 per kg. Selanjutnya untuk beras kualitas super I dan II justru relatif tetap dengan harga masing-masing Rp13200 per kg dan Rp12750 per kg.

"Kata siapa harga beras naik. Malah berdasarkan data dari Bank Indonesia dalam dua minggu ini harga beras stabil," ucapnya.

