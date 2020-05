JAKARTA - Subsidi bunga kredit dirancang oleh pemerintah guna menangkal dampak negatif virus corona atau covid-19 ke perekonomian.

Target penerima manfaat dari subsidi bunga kredit UMKM ini memiliki beberapa kriteria. Demikian menurut keterangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Selasa (5/5/2020).



Subsidi bunga kredit ini pun tidak diperuntukan untuk pelaku UMKM semata, tetapi juga untuk KPR hingga kredit mobil dan motor.

Berikut kriterianya:

1. Debitur UMKM dengan plafon kredit sampai dengan Rp10 miliar

2. Debitur kredit pemilikan rumah (KPR) tipe 21, 22 hingga 70.

3. Debitur kredit kendaraan bermotor (KKB) denga plafon kredit sampai dengan Rp500 juta.

Subsidi bunga ini berlaku bagi seluruh debitur bank atau perusahaan pembiayaan dengan status performing loan, yakni yang tingkat kolektibilitas kreditnya kualitas 1 dan 2.

Subsidi bunga ini diberikan berdasarkan permohonan by name, by address sesuai yang dilaporkan dalam SLIK.

