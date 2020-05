JAKARTA - Pemerintah memastikan harga dan stok bahan pangan terkendali selama Ramadhan tahun ini. Seperti harga beras berada pada level Rp11.750 per kilogram (Kg).

"Perkembangan pangan seluruh cadangan maupun stok relatif terjaga," uajr Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai rapat kabinet terkait antisipasi dampak kekeringan terhadap ketersediaan bahan pokok secara virtual bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (5/5/2020).

Dirinya membeberkan, harga-harga komoditas yang terjaga. Seperti harga beras medium dan premium, berada pada level Rp11.750 per kilogram dan Rp12.700 per kilogram.

"Kemudian dengan daging sapi Rp117.900 per kilogram, cabe rawit Rp34.700 per kilogram, cabe merah Rp30.600 per kilogram, lalu bawang merah Rp 48.000, bawang putih Rp 38.700 per kilogram, dan minyak curah Rp 12.200 per kilogram," ungkap dia.

Dia menambahkan, lonjakan harga sempat terjadi pada gula pasir. Namun, harga gula sudah berangsur turun.

"Dari Rp18.050 menjadi Rp17.000," jelas dia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan ancaman krisis pangan dunia dampak pandemi virus corona atau Covid-19. Apalagi, Indonesia akan memasuki musim kemarau. "Saya sudah singgung beberapa kali terhadap peringatan dari FAO terkait krisis pangan dunia," kata Jokowi saat Rapat Terbatas Antisipasi Dampak Kekeringan Terhadap Ketersediaan Bahan Pokok.

