JAKARTA - Iuran BPJS Kesehatan akan naik mulai 1 Juli 2020. Kenaikan iuran ini dinilai bisa memicu tunggakan di BPJS Kesehatan membengkak.

"Rakyat yang tidak mampu bayar Rp150.000 (kelas 1) dan Rp100.000 (kelas 2) di Juli 2020 nanti akan jadi non aktif. Tunggakan iuran akan meningkat lagi. Kalau non aktif tidak bisa dijamin. Terus hak konstitusional rakyat mendapatkan jaminan kesehatannya di mana?" kata Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar dalam keterangannya, Kamis (14/5/2020).

Per 1 Juli 2020, iuran kelas 1 akan naik lagi menjadi Rp150.000 per orang per bulan. Kelas 2 jadi Rp100.000. Sementara kelas 3 yang disubsidi Rp16.500 dan di 1 Januari 2021 naik jadi 35.000, sehingga pemerintah hanya subsidi Rp7.000.

"Pekerja informal yang sangat sulit ekonominya malah dinaikkan iurannya per 1 Juli 2020 nanti untuk kelas 1 dan 2, yang nilainya dekat-dekat dengan iuran yang sudah dibatalkan MA," sebut dia.

Menurutnya, Perpres 82 tahun 2018 mengamanatkan iuran ditinjau paling lama 2 tahun, tapi pasal ini juga harus melihat kondisi riil daya beli masyarakat seperti yang "diamanatkan" MA dalam pertimbangan hukumnya ketika membatalkan kenaikan iuran ini.

"Jangan juga Pemerintah aji mumpung pakai pasal itu untuk memberatkan masyarakat di tengah pandemi Covid ini," sebut dia.

