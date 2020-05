JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku kesulitan untuk mendapatkan pasokan gula untuk dijual. Sementara, pengusaha ritel tetap dituntut untuk pemerintah tidak menjual melebih harga Rp12.500 per kilogram (kg).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan, para pengusaha ritel mendapatkan pasokan gula dari para produsen yang tergabung dalam Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI). Sebab, Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu menemukan stok gula rafinasi masih tersedia sebesar 160.000 ton.

"Akhirnya ada satu jalan bahwa ada kelebihan proses gula rafinasi itu yang buat industri makanan dan minuman, itu ada alokasi kelebihan 160.000 ton," kata Roy dalam webinar pangan BPKN, Kamis (14/5/2020).

Namun ketika pihaknya melanjutkan proses untuk memperoleh 160.000 ton tersebut, justru stok yang tersedia hanya 93.000 ton. Artinya hanya dalam tempo 2 hari ada sekitar 70.000 ton gula rafinasi rapi atau hilang.

"Nah prosesnya ternyata, dari 160.000 ton itu ternyata hanya tinggal 93.000 ton. Dalam waktu 2 hari, hilang gulanya hampir sekitar 70.000 tidak tahu kemana," kata Roy.

Karena kebutuhan yang tinggi, maka pihaknya memutuskan untuk mengambil seluruh stok gula yang tersisa. Namun, kesepakatan yang disetujui justru hanyalah sebabnya 30.000 ton saja.

"Dengan 93.000 ton akhirnya kami coba untuk melakukan kerjasama dan kenyataannya itu tidak bisa disuplai secara total, akhirnya kita hanya minta 30.000 ton untuk kebutuhan 1 bulan ini," ucapnya.

Menurut Roy, hal ini lah yang membuat gula sulit ditemukan di pasar ritel modern. Sebab, pihaknya hanya diberikan 20-25% saja dari total kebutuhan gula yang diharapkan

"Artinya guyuran gula cuma 20-25% dari total yang kita harapkan. Ini yang membuat gerai-gerai ritel modern kami untuk melayani kebutuhan masyarakat di tengah pandemi ini sulit sekali untuk menyediakan gula, Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Nah sementara kelebihan gula tadi itu kita tidak tahu ke mana gulanya," jelasnya.

Selain gula rafinasi, pihaknya sudah mengajukan untuk membeli stok GKP dari para produsen atau pabrik gula (PG) dan juga importir. Namun, menurutnya para pelaku tersebut lebih memilih menjual ke pasar tradisional karena harga jualnya bisa di atas harga acuan yakni Rp 12.500 per kg.

"Mereka lebih menguntungkan menjual ke pasar tradisional dengan harga jual di sana itu Rp 18.000-22.000 per kg sekarang. Sementara kami hanya Rp 12.500 per kg, harga kesepakatan kami sudah jelas membeli dari pabrik gula sesuai dengan Permendag 58 adalah Rp 11.900 per kg, mereka jual ke kita Rp 13.000-14.000 per kg," jelas Roy.