JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meluruskan surat edaran Nomor S-336/MBU/05/2020 tentang Antisipasi Skenario The New Normal Badan Usaha Milik Negara. Salah satu dalam lampiran tersebut adalah memuat sejumlah poin, salah satunya pegawai di bawah usia 45 tahun masuk, sementara usia di atas 45 tahun bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada fase I yakni 25 Mei 2020.

Deputi SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Alex Deni mengatakan, surat edaran tersebut bukan lah instruksi untuk pegawai perusahaan BUMN untuk kembali kerja. Akan tetapi surat ini merupakan himbauan kepada para perusahaan plat merah untuk menyiapkan protokol untuk menghadapi new normal.

"Surat ini bukan instruksi masuk tetapi instruksi menyiapkan protokol agar BUMN siap menghadapi atau bahkan lebih jauh mendorong mempengaruhi masyarakat lebih disiplin agar masyarakat siap menghadapi new normal," ujarnya dalam telekonferensi, Senin (18/5/2020).

Menurut Alex, protokol ini disiapkan untuk situasi jika pemerintah memutuskan untuk membuka kembali aktivitas masyarakat. Sehingga para perusahaan BUMN bisa langsung bergerak begitu gugus tugas covid-19 mengeluarkan keputusan.

"Protokol ini kita siapkan, sehingga kapan mulai ada sinyal-sinyalnya kita sudah siap, bukannya menunggu kapan pelonggaran PSBB baru kita siapkan diri. Kita sudah antisipasi seminggu sebelum perkiraan antisipasi pemerintah," jelasnya.

Menurut, Alex, ketika aktivitas masyarakat dibuka kembali, maka perilaku masyarakat akan berubah. Misalnya, kegiatan kantor yang biasannya bertemu sambil makan siang kini diubah dan ditiadakan.

"Saat ini kalau di awal pandemi kita ada di zona berbahaya, sebagian masyarakat sudah mulai disiplin tapi sebagian belum. Kita ada di pertengahan zona bahaya dan new normal," ucapnya.

