JAKARTA - Meski pasar Tanah Abang telah ditutup sejak 2 bulan lalu, hingga kini masih terlihat aktivitas para pedagang yang nekat berjualan di sekitaran gedung Blok G Tanah Abang maupun di kawasan Jati Baru. Meski sudah beberapa kali ditertibkan Satpol PP, para pedagang juga masih nekat melakukan kucing-kucingan.

Apakah yang dilakukan pedagang sebagai insting dagang atau sebuah sikap yang melanggar aturan PSBB, karena memang pembelinya ada?

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira, hal tersebut terjadi karena kompensasi yang diberikan pemerintah tidak merata.

"Awal mula adalah karena pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menutup Pasar Tanah Abang, tetapi kompensasi yang diberikan tidak merata," ujar Bhima saat dihubungi Okezone pada Selasa (19/5/2020).

Sehingga yang terjadi mereka terpaksa harus berjualan untuk menyambung hidup. Terlebih, bertepatan dengan lebaran, mereka pun tak mau melewatkan kesempatan ini.

"Ini kan jelang lebaran, dan mereka tahu bahwa para pekerja sudah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), jadi mereka berusaha untuk tetap menjajakan dagangannya alih-alih masih ada pembeli yang ingin membeli baju," papar Bhima.

Penutupan Pasar Tanah Abang tentu menimbulkan dampak yang besar. Sejak ditutup dua bulan lalu, diketahui omzet Pasar Tanah Abang juga menurun drastis hingga Rp6 triliun. Selain itu, kesedihan juga dialami para pedagang. Pasalnya, menjelang Lebaran merupakan lahan emas untuk para pedagang tekstil karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar berburu baju baru.

