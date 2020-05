JAKARTA - Penghujung bulan suci Ramadhan segera tiba, Idul Fitri datang sebentar lagi. Namun seluruh umat Islam tetap teguh menjalani ibadah puasa dan memohon segala ampunan dari Sang Pencipta.

Sejatinya beribadah di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia memang jelas membuat Ramadhan kali ini terasa berbeda.

Kondisi ini membuat suasana Idul Fitri juga terasa jauh berbeda, di mana menyambut Hari Kemenangan makin dirasakan tak hanya melalui hati, namun juga dirasakan secara harfiah, dengan segala keterbatasan untuk bersilaturahmi di tengah pandemi.

Vision+ selaku layanan aplikasi mobile streaming TV dan film/serial TV mengajak para penggunanya untuk menyambut sukacita Hari Kemenangan #DiRumahAja dengan program THR (Tontonan Hari Raya) yang bisa dinikmati selama libur Idul Fitri 1441 Hijriyah.

Berbagai macam tayangan dari berbagai genre dan negara dalam program ‘THR’ yang bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi Vision+ di antaranya ‘The Secret Live of Pets’, ‘Oh My Baby’, ‘Prison Playbook’, ‘Along With the Gods: The Last 49 Days’, ‘Train to Busan’, ‘A Little Princess’, ‘Si Doel the Movie’, ‘Fast & Furious 6’, ‘Despicable Me 3’, ‘Furious 7’ dan masih banyak lagi.





Baca juga: Meriahkan Idul Fitri #DiRumahAja, Vision+ Sajikan Program THR

Semua tayangan tersebut bisa langsung dinikmati sejak Kamis, 21 Mei 2020 sampai dengan Senin, 25 Mei 2020 dengan mengunduh aplikasi Vision+ di Google Play atau Apps Store. Ada lebih dari 50 channel lokal, internasional, dan premium serta lebih dari 10.000 jam film/serial TV yang bisa ditonton melalui gadget.

Selain menjadi sahabat terbaik untuk menghibur pada saat melewati Idul Fitri #DiRumahAja, Vision+ juga kini tengah membagikan voucher gratis asuransi online untuk proteksi Covid-19 persembahan dari Hario Apps, khusus untuk para pengguna Vision+.





Baca juga: Pengguna Vision+ Bisa Dapat Asuransi Covid-19 Gratis Hario

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter).

Lalu apa itu Vision+? Vision+ adalah layanan mobile streaming application TV dan Video On Demand (VOD) milik MNC Group. Aplikasi Vision+ menyediakan beragam konten premium TV Channel dan Video On Demand terbaik dari berbagai macam genre baik Indonesia dan internasional. Beberapa pembeda Vision+ dengan aplikasi sejenis adalah: 1. Local & Premium Channel Vision+ menghadirkan lebih dari 50 channel untuk setiap pelanggan, yang terdiri dari channel TV lokal ditambah channel premium lainnya. Jika pelanggan tersebut juga pelanggan MNC Vision dan MNC Play Total Channel Premium yang didapatkan oleh pelanggan MNC Vision dan MNC Play adalah lebih dari 120 Channel (syarat dan ketentuan berlaku). 2. Catch Up TV Fitur yang memberikan kemampuan bagi pengguna untuk dapat memutar ulang Program TV (FTA dan MNC Channel) pada waktu atau hari sesuai dengan keinginan pelanggan sampai dengan 7 (tujuh) hari ke belakang. 3. Beragam pilihan konten eksklusif Vision+ menyediakan beragam konten TV Channel dan 10.000+ jam Video on Demand dari Indonesia dan Internasional, sebagai pembeda Vision+ menyediakan semua konten yang diproduksi oleh MNC secara eksklusif dan hadir lebih dulu daripada aplikasi sejenis. Vision+ ini dapat di akses melalui perangkat mobile seperti tablet dan smartphone yang dapat diunduh di Google Play (Android) dan App Store (iOS) serta versi desktop dengan mengunjungi www.visionplus.id.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya