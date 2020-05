JAKARTA - Mal terbesar Amerika Serikat (AS), The Mall of America melewatkan pembayaran utang jatuh tempo hingga dua bulan. Di mana, jumlahnya mencapai USD1,4 miliar atau Rp20,5 triliun.

Utang tersebut merupaan mortgage payment atau pembayaran hipotik. Well Fargo menjadi perusahaan jasa pinjamannya.

Mengutip Business Insider, Jakarta, Jumat (22/5/2020), pinjaman tersebut jatuh tempo untuk pembayaran April dan Mei. Mall of America telah memberi tahu Wells Fargo tentang kesulitan dikarenakan Covid-19.

Mall of America ditutup 17 Maret untuk mencegah persebaran Covid-19. Ia berencana untuk membuka kembali beberapa toko ritel pada 1 Juni mendatang.

Mal terbesar di AS itu mengalami kesulitan keuangan karena pandemi corona membanting industri ritel. Mal ini telah berjuang di tengah Corona.

Mall of America telah menghentikan bisnis yang tidak penting di seluruh negeri pada pertengahan Maret untuk mengatasi penyakit ini. Banyak pebisnis berjuang untuk membayar sewa dan hipotek karena toko fisik ditutup dan konsumen beralih ke belanja online.

Sejak April, banyak pemilik mal melaporkan tertimbunnya biaya sewa. Pada bulan yang sama, 75% penyewa dalam pengembangan Manhattan Hudson Yards menahan pembayaran sewa.

Mall of America, pusat raksasa yang membentang 5,6 juta kaki persegi dan mencakup lebih dari 500 toko, 50 restoran, akuarium, bioskop, dan taman hiburan indoor, ditutup pada 17 Maret.

