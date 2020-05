JAKARTA - Pendiri Facebook Mark Zuckerberg menyalip Warren Buffett menjadi orang terkaya ketiga di Amerika. Zuckerberg yang juga CEO Facebook kekayaannya mencapai USD80 miliar atau sekira Rp1.179 triliun (kurs Rp14.745 per USD) melonjak dari USD54,7 miliar atau sekira Rp806,6 triliun (kurs RpRp14.745 per USD).

Kekayaan Zuckerberg melonjak sebesar itu usai saham raksasa Facebook melonjak hampir 48% selama periode dua bulan antara Maret dan Mei.

Hal itu menempatkan kekayaan Zuckerberg di atas miliarder dan CEO Berkshire Hathaway Warren Buffet, yang kekayaan bersihnya naik 0,8 persen.

 Baca juga: Mark Zuckerberg: Karyawan Facebook Bisa Bekerja Work From Home Selamanya

Sedangkan CEO Amazon Jeff Bezos tetap yang terkaya setelah kekayaan bersihnya melonjak dari USD113 miliar menjadi USD147,6 miliar. Sementara itu Pendiri Microsoft Bill Gates tetap di tempat kedua.

 Baca juga: Facebook Akuisisi Giphy di Tengah Isu Antimonopoli

Seperti dilansir dari Daily Mail, Rabu (27/5/2020), meskipun banyak perusahaan hancur dan banyak orang kena pemutusan hubungan kerja (PHK), namun data melaporkan 5 miliarder Amerika Serikat (AS) menikmati kekayaan mereka tumbuh dengan total USD75,5 miliar atau 19 persen

Data tersebut dilaporkan oleh Americans for Tax Fairness and the Institute for Policy Studies.

Elon Musk memiliki persentase keuntungan terbesar dari para miliarder selama dua bulan. Kekayaan bersihnya melonjak sebesar 48 persen dalam dua bulan menjadi USD36 miliar.