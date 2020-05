JAKARTA - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut kesulitan dalam menentukan iuran BPJS Kesehatan. Di mana, banyak perhitungan dalam kenaikan iuran tersebut.

Menurut Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan Pusat Sektor Keuangan BKF Kemenkeu Ronald Yusuf, ada tiga hal penting yang menjadi acuan dalam menentukan iuran BPJS. Tiga hal itu yakni jumlah iuran yang terjangkau, lalu manfaat penanganan kesehatan yang baik, dan kesinambungan program BPJS Kesehatan.

"Jadi, tiga hal ini menjadi titik kesulitan yang kami hadapi. Di mana tak mungkin terpenuhi ketiganya," ujar dia pada telekonfrensi di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Dia menjelaskan tidak akan bisa pelayanan kesehatan terbaik diterima masyarakat apabila iurannya terlalu murah. Akan tetapi kalau dipaksakan maka kesinambungan program BPJS Kesehatan yang jadi korban.

"Apabila mau pelayanan bagus iuran murah begitu, pasti nggak kesinambungan programnya," ungkap dia.

Seperti diketahui, dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020, iuran untuk kelas I peserta mandiri atau PBPU dan BP menjadi Rp150.000 per orang per bulan atau naik 85,18%, kelas II menjadi Rp100.000 per orang per bulan atau naik 96,07%, sedangkan kelas III menjadi Rp42.000 per orang per bulan atau naik 64,70%.

Khusus untuk peserta kelas III iuran yang dibayarkan hanya Rp25.500 per orang per bulan atau mendapat subsidi Rp 16.500 sepanjang tahun 2020. Sedangkan di tahun berikutnya peserta kelas III hanya bayar Rp35.000 per orang per bulan atau tetap mendapat subsidi Rp7.000.

