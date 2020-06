JAKARTA - Perusahaan-perusahaan raksasa di AS, mulai dari teknologi, perbankan, busana dan hiburan mengeluarkan pesan dukungan bagi mereka yang berdemonstrasi menentang perlakuan polisi terhadap warga kulit hitam.

“Saya terkejut oleh banyaknya eksekutif yang berbicara lantang untuk pertama kalinya,” kata profesor di Haas School of Business di UC Berkeley dan pendiri Center for Equity, Gender and Leadership Kellie McElhaney.

Menurutnya, bos-bos perusahaan bereaksi karena kebrutalan yang tampak dalam video di mana seorang polisi di Minneapolis menindih leher belakang George Floyd yang akhirnya tewas.

“Perusahaan-perusahaan itu dikelola oleh manusia,” kata McElhaney. Mereka memiliki pegawai, eksekutif, pelanggan kulit hitam dan kulit berwarna lainnya. Menurutnya, jelas ada risiko dalam menyampaikan pesan dukungan tetapi manfaatnya jauh melampaui risiko itu.

Netflix menulis cuitan “Bungkam artinya terlibat, kita memiliki kewajiban untuk berbicara bagi para anggota, pegawai, kreator dan para seniman kulit hitam kita.”

Google menambahkan pada laman pencari utamanya, “Kami mendukung kesetaraan ras, dan mereka semua yang mengupayakannya.”

Twitter mengubah akun Twitternya dengan menulis #BlackLivesMatter.

Bahkan CEO Microsoft Satya Nadella mengajak para pegawai untuk bergabung bersamanya dan semua orang di tim pimpinan senior, dalam mendukung perubahan di perusahaan, komunitas dan di dalam masyarakat secara keseluruhan. "Rasisme terus menjadi akar begitu banyak kesakitan dan keburukan dalam masyarakat kita," tulis Eksekutif Keuangan Citibank Mark Mason. Dengan mengambil sikap memihak, perusahaan-perusahaan berisiko kehilangan pelanggan, mitra, pemasok dan pegawai yang tidak sependapat dengan sikap perusahaan, kata McElhaney. Mereka juga berisiko dituduh memanfaatkan momen ini untuk mempromosikan perusahaan mereka karena ada sebagian yang mungkin menganggap pernyataan-pernyataan dukungan itu tidak tulus. Tetapi bisnis juga menghadapi risiko apabila tidak mengeluarkan pernyataan apapun, lanjutnya. Para pegawai berusia muda menginginkan pimpinan perusahaan untuk bersuara. "Saya cenderung meyakini bahwa orang bersuara karena tidak ada lagi opsi," ujarnya. "Setiap pegawai menginginkan pemimpin mereka untuk bersuara, khususnya pegawai kulit hitam dan kulit berwarna lainnya," tambahnya. Pada tahun 2018, Nike meluncurkan iklan dukungan bagi Colin Kaepernick, mantan pemain sepak bola profesional yang memprotes perlakuan polisi terhadap warga kulit hitam. Sebagian orang menyukainya, sebagian lagi membakar produk Nike mereka. Iklan yang diperdebatkan ini tidak merugikan penghasilan Nike, sebut berbagai laporan. Sementara protes menyebar ke berbagai penjuru AS setelah kematian Floyd, Nike merilis video yang mendukung pesan para pengunjuk rasa, "Jangan abaikan rasisme. Jangan terima nyawa orang-orang tak berdosa diambil. Jangan membuat alasan apapun lagi."

