JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk segera melakukan pelayanan online. Hal ini guna mendukung upaya pemberlakuan new normal.

Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Rini Widyantini mengatakan, untuk pelayanan publik tentu saja dalam Surat Edaran Menpan ditegaskan tetap dilakukan pelayanan. Artinya, tidak boleh berhenti.

"Kita pemerintah itu adalah untuk melakukan pelayanan ke masyarakat. Dalam keadaan new normal justru mendorong perbaikan-perbaikan pelayanan pada masyarakat. Kita kurangi sedikit mungkin pelayanan bertatap muka dengan mendorong penggunaan IT," ujarnya, dalam Spesial Report Inews: New Normal ASN, Selasa (2/6/2020).

Pelayanan-pelayanan yang bersifat offline pun ke depan akan dikurangi. Nantinya akan dibuatkan persyaratan, di mana melakukan pelayanan tersebut supaya tidak boleh mengurangi pelayanan ke masyarakat.

Kemudian apabila memang terpaksa bertatap muka, protokol kesehatan harus jadi hal utama. Dengan menjaga jarak aman, mengubah sedemikian rupa dengan ruangan-ruangan yang disiapkan.

"Kami mendorong instansi pemerintah yang melakukan pelayanan, untuk segera mengubah antara offline ke online," ujarnya.

Hal terpenting lainnya adalah, perubahan proses pelayanannya ini disederhanakan lagi. SOP disederhanakan supaya lebih cepat lagi pelayanannya. "Ini pelayanan online maka bisnis proses harus diperbaiki. Ini bukan sekedar pelayanan terhadap masyarakatnya tapi juga memperhatikan juga kepentingan masyarakat itu mendapatkan pelayanan pemerintah," ujarnya.

