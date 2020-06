NEW YORK - Harga minyak naik pada perdagangan Jumat (6/6/2020) waktu setempat. Setelah penurunan tak terduga dalam tingkat pengangguran AS Mei dan keputusan OPEC untuk meneruskan diskusi tentang apakah akan memperpanjang rekor pengurangan produksi.

Melansir Reuters, Jakarta, Sabtu (6/6/2020), minyak mentah Brent berjangka naik USD2,31 atau 5,8% pada USD42,30 per barel, melonjak 19,2% pada minggu ini. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik USD2,14, atau 5,7% menjadiUSD39,55 per barel, naik 10,7% pada minggu ini.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan penurunan mengejutkan dalam tingkat pengangguran menjadi 13,3% bulan lalu dari 14,7% pada bulan April.

Brent telah naik 17% sejak 29 Mei untuk mencapai level tertinggi tiga bulan, dalam kisaran yang lebih nyaman bagi produsen seperti Rusia. Kontrak tersebut naik lebih dari dua kali lipat sejak mencapai level terendah USD15,98 per barel pada 22 April.

Kedua tolok ukur itu menuju kenaikan minggu keenam, terangkat oleh penurunan produksi dan tanda-tanda peningkatan permintaan bahan bakar. Hal ini karena negara-negara mengurangi pembatasan yang diberlakukan untuk melawan wabah virus corona yang baru.

"OPEC dan penurunan pengangguran AS mendorong pasar," kata analis senior di Price Futures Group Phil Flynn di Chicago.

"Jika kita melihat permintaan bahan bakar jet pulih, itu mungkin memberi kita harapan bahwa kita dapat melihat ke depan pada hari di mana pasokan ini dapat berkurang," kata Flynn.

Kementerian energi Rusia mengatakan konferensi video sekelompok produsen minyak terkemuka, yang dikenal sebagai OPEC +, akan diadakan pada hari Sabtu.

Pasar berharap bahwa beberapa negara lamban mungkin telah sepakat untuk menyelaraskan dengan kesepakatan pengurangan produksi.

Dua sumber OPEC + mengatakan Arab Saudi dan Rusia telah sepakat untuk memperpanjang pemotongan lebih dalam hingga akhir Juli, tetapi mengatakan Riyadh juga mendorong untuk memperpanjangnya hingga akhir Agustus.

Jika OPEC + gagal untuk menyetujui pembatasan produksi, penurunan dapat turun menjadi 7,7 juta barel per hari dari Juli hingga Desember seperti yang disepakati sebelumnya.

Menambahkan dukungan adalah Tropical Storm Cristobal. Diharapkan memasuki Teluk pusat Meksiko, daerah yang kaya dengan anjungan lepas pantai, dan bisa mendarat di sepanjang baris kilang Louisiana pada hari Minggu.

