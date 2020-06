View this post on Instagram

Tahun 2020 atau 20-20 seharusnya menjadi tahun yang indah. Banyak yang sudah menyiapkan rencana momen penting, seperti pernikahan, bepergian, dan ibadah ke tanah suci. . Ironisnya, tahun ini sama sekali berbeda. Umat manusia ternyata diberi ujian yang tidak mudah. Banyak orang kehilangan pegangan dan mudah sekali kehilangan harapan karena keresahan dan ketakutan. . Pada situasi seperti ini peran ibu menjadi sangat penting. Ibu menjadi kompas, panutan, dan kekuatan hati keluarga karena sekarang hampir seluruh kegiatan berpusat di rumah. . Begitu kita semua work from home maka pusat aktivitas sekarang berada di rumah. Disini peran Ibu sangat penting. Sikap seorang Ibu akan menentukan bagaimana suasana rumah tercipta. Ibu bisa menciptakan surga kecil di rumah sehingga inilah saatnya para Ibu berladang ibadah untuk saling menjaga. Tidak hanya menjaga keluarga dekat, tetapi juga orang-orang sekeliling kita maupun masyarakat umum, yaitu memberikan ketenangan, kedamaian, dan solusi dalam menghadapi pandemi ini. . Jika engkau seorang Ibu, baik dalam semua kapasitas selaku pribadi maupun bekerja di instansi tertentu, sudahkah engkau menjadi contoh dan solusi? 6 Juni 2020 . Acara Halal Bihalal Daring Idulfitri 1441 H Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan