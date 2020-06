JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memamerkan tiga mahasiswa asal Indonesia lulusan Harvard University yang berprestasi. Tiga mahasiswa ini merupakan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia memiliki 65 juta generasi muda dan akan menjadi kunci bagi masa depan Indonesia dalam bersaing dengan negara lain.

"Setujukah kamu jika mereka adalah kunci bagi masa depan Indonesia?" tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya, Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Sri Mulyani menambahkan, di antara gerenasi muda tersebut adalah para penerima beasiswa LPDP. Tiga di antaranya baru saja menyelesaikan studi di Harvard University dengan prestasi yang sangat membanggakan.

Pertama. Nadhira Nuraini Afifa, mahasiswi S2 jurusan Kesehatan Masyarakat, Harvard T. H. Chan School of Public Health, memenangkan Grand Prize Winner of MIT Innovation in Global Health Systems Hackathon dengan topik mengurangi kasus malnutrisi di Indonesia melalui Artificial Intelligence menggunakan aplikasi smartphone dan terpilih untuk mengikuti program peningkatan nutrisi anak usia 5-10 tahun di Tanzania. Atas prestasinya yang outstanding, Nadhira memperoleh kehormatan sebagai commencement speaker pada wisuda kelulusan Angkatan tahun 2020 di Harvard University.

"Semangat Nadira mengajak generasi muda untuk terus berkontribusi dan memberikan dampak kepada dunia, serta keinginannya untuk membantu pemerintah melawan Covid19 di Jakarta setelah kelulusannya ini sangat menginspirasi," kata Sri Mulyani.

Kedua. Andhika P Sudarman, mahasiswa S2 jurusan Hukum, Harvard Law School, memperoleh predikat Dean's Award for Community Leadership.

Andhika memenangkan MIT FinTech Hackaton Challenge 2020 dan menjadi pembicara HLS APALSA’s American Democrat Presidential Debate. Andhika merupakan pemuda Indonesia pertama yang terpilih untuk memberikan pidato pada wisuda kelulusannya.

Ketiga. Jane Tjahjono, mahasiswi S2 jurusan Kebijakan Publik, Harvard Kennedy School. Tesisnya yang berjudul “Improving Household Organic Waste Management in Jakarta, Indonesia” memperoleh kategori “Distinction” top 5-10% tesis di Harvard.

"Kepada tiga LPDP awardee ini, Saya ucapkan selamat atas prestasi yang sangat membanggakan Indonesia. Teruskan perjuangan kalian dalam memberikan manfaat bagi Indonesia. Kepada semua generasi muda Indonesia, pupuk selalu semangat selalu ingin belajar, ingin maju, haus akan prestasi, dan daya juang yang tidak pernah luntur!" kata Sri Mulyani.

