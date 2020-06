JAKARTA - Sejumlah pusat perbelanjaan atau mal mulai kembali beroperasi pada hari ini. Operasional mal dilakukan sejak 11.00 WIB hingga 20.00 WIB.

Menurut salah seorang pengunjung mal Grand Indonesia bernama Dwi, tidak ada yang spesial dari pembukaan mal ini. Menurut wanita berusia 28 tahun itu, yang berbeda hanyalah protokol kesehatan yang dijalankan dengan ketat.

"Biasa aja enggak ada yang wah," ujarnya saat berbincang dengan Okezone, Senin (15/6/2020).

Baca Juga: Belum Boleh Buka, Bagaimana Kondisi Bioskop dan Taman Bermain Anak di Mal?

Menurut Dwi, protokol kesehatan yang dijalankan oleh mal ini sangat membantu. Sebab ini bisa mengurangi kekhawatiran adanya penularan virus di dalam pusat perbelanjaan.

Menurut Dwi, sejauh ini protokol yang ditetapkan oleh pengelola mal sudah cukup baik. Dari mulai pemeriksaan sebelum masuk mal hingga penerapan physical Distancing di dalam mal.

Hal ini pula yang membuat dirinya tidak terlalu khawatir untuk berjalan-jalan ke mal. Meskipun dirinya menyebut seluruh pengunjung juga perlu waspada.

Baca Juga: Masuk Grand Indonesia, Ini yang Wajib Kamu Ketahui saat ke Toilet dan Naik Eskalator

"Biasa aja, ada rasa khawatir iya tapi enggak terlalu besar. Karena protokolnya dijalanin. Misalnya waktu masuk mal sudah pakai masker, masuk antre tapi ya khawatir ya ada namanya tempat belanja ya risiko orang berdekatan masih ada. Kalo jaga diri enggak masalah seharusnya," jelasnya.

Sementara itu, salah seorang pengunjung lainya bernama Sanatul mengaku takut untuk berkunjung ke mal. Karena potensi penularan virus pasti akan tetap ada apalagi di tempat keramaian

“Menurutku fine-fine aja kalau misalkan mal dibuka kalau tujuannya untuk memulihkan ekonomi karena udah hampir 3 bulan ditutup tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat, its mean kalau bisa setiap tenant punya check point sebelum pengujung masuk,” ujarnya.

Dirinya meminta kepada seluruh mal untuk menerapkan protokol kesehatan secara konsisten. Bahkan kalau bisa, bagi mal yang tidak menetapkan protokol kesehatan sebaiknya ditutup lebih dahulu.

"Masukannya untuk mal yang belum memenuhi protokol kesehatan mending jangan dibuka dulu. Takut dong," jelasnya.

Salah satu contoh kecil adalah di tempat makan. Harus tetap dijaga jaraknya antar kursi dan meja agar terhindar dari potensi penularan virus.

"Kalau bisa untuk tempat makan jangan dine in mending take away kalopun dine in harus banget ada jarak tempat duduk atau di sekat pakai akrilik setinggi 50 cm," ucapnya