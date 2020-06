JAKARTA – Cara pandang perempuan dan laki-laki tentang keuangan ternyata berbeda. Mulai dari cara memilih risiko investasi hingga cara berbelanja.

Perencana Keuangan Prita Hapsari Ghozie menyebutkan beberapa perbedaan sikap dan cara pandang dalam hal keuangan bagi pria dan wanita. Melansir Instagramnya, Kamis (25/6/2020), berikut adalah penjelasan Prita:

1. Cara berbelanja

Menurut studi di Amerika Serikat, para pria cenderung to the point dalam menentukan apa yang mereka beli. Istilahnya sangat targeted.

Sementara para perempuan lebih memilih the experience of choosing, baca review para influencers, sebelum menentukan membeli barang atau tidak.

2. Ambil Keputusan Investasi

Para pria cenderung merasa percaya diri dalam hal urusan keuangan, investasi dan segala sesuatu yang berbau cuan.

Sementara perempuan cenderung kurang percaya diri dan gampang khawatir. Itulah sebabnya para perempuan cenderung butuh teman untuk diskusi keuangan dengan orang lain.

3. Pandangan soal Investasi

Hasil studi juga mengungkap bahwa para pria menganggap investasi sebagai kompetisi. It’s a competition between you and returns and also your friends. Pantesan ya, saat IHSG jeblok dikit atau naik dikit para pria sibuk riya-riya portofolio di media sosial.

Sementara para perempuan jarang berkompetisi, tetapi lebih memilih untuk berkolaborasi. Hal ini karena para perempuan memiliki motivasi investasi untuk bagaimana mencapai tujuan keuangan keluarga. Intinya, memikirkan nasib dan kebahagiaan anak, orang tua bahkan teman.

“Para pria cenderung berprofil risiko agresif sedangkan perempuan lebih konservatif,” katanya.

4. Bohong Rupanya hasil riset ascent tahun 2019 mengungkap bahwa 73% dari kaum hawa mengaku pernah sekali berbohong tentang keuangan. Sedangkan, hanya 67% kaum adam yang melakukannya. 5. Risiko Investasi Sekitar 41% kaum pria mengatakan bahwa mereka bersedia mengambil risiko lebih besar untuk mendapatkan investasi yang lebih baik. Sementara hanya 22% perempuan yang mengatakan hal yang sama. Tetapi uniknya hasil studi di AS mengungkap bahwa kadang justru perempuan yang mendapatkan total return on investmen lebih tinggi dari portofolio investasinya.

