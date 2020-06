JAKARTA - Belum selesai permasalahan corona, Amerika dikejutkan dengan adanya wabah Listeria. Tidak main-main, wabah itu menelan korban jiwa.

Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa wabah Listeria monocytogenes berasal dari jamur enoki. Wabah tersebut telah menjangkit 36 orang di 17 negara bagian AS.

Wabah itu dikaitkan dengan jamur enoki dari Green Co, LTD dari Republik Korea. Jamur ini juga dikenal sebagai enokitake, jarum emas, tutu, atau jamur lily.

Maka dari itu, Jakarta, Sabtu (27/6/2020), berikut fakta-fakta mengenai hebohnya Jamur Enoki buat Wabah Listeria:

1. Jamur Enoki Menyebarkan Wabah Listeria

2. Kasusnya Sudah Lama Terjadi

Tanggal timbulnya penyakit berkisar antara 3 November 2016 hingga 13 Desember 2019. Kisaran usia pasien adalah kurang dari 1 hingga 96 tahun.

Kasus empat kematian terjadi 2 kasus di California dan masing-masing satu kasus dari Hawaii dan New Jersey.

Tercatat 31 orang dirawat di rumah sakit. Orang-orang yang rentan terkena wabah adalah orang tua atau sangat muda, menderita penyakit kronis, atau wanita hamil.

3. Impor Jamur Enoki Dari 3 Perusahaan Korsel Disetop

Perusahaan menarik jamur enoki mereka yang diimpor dari Korea termasuk Sun Hong Foods, Guan's Mushroom Co, dan H&C Food. Namun tidak semua merek ini terkait dengan wabah.

Jamur enoki Sun Hong Foods dijual di J&L Supermarket, Supermarket Jusgo, ZTao Market, New Sang Supermarket, dan Galleria Market store di California, Florida, Illinois, Oregon, Texas, dan Washington. Jamur Guan's Mushroom Co dijual kepada distributor dan grosir di California, New York, dan Pennsylvania. Dan jamur H&C Food Inc. enoki dijual di toko Great Wall Supermarket di New York, Maryland, dan Virginia. Jamur mungkin telah didistribusikan ke negara bagian lain dan dikirim ke lebih banyak pengecer.

4. Kementan Larang Jamur Enoki Beredar di Indonesia

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) meminta peredaran jamur enoki asal Korea Selatan (Korsel) dihentikan. Sebab, jamur tersebut menyebabkan penyakit listeriosis yang mempunyai konsekuensi sakit hingga meninggal dunia, utamanya pada golongan rentan, balita, ibu hamil dan manula



Larangan itu dikeluarkan setelah Badan Ketahanan Pangan mendapat informasi dari International Food Safety Authority Network (INFOSAN) yang merupakan jaringan otoritas keamanan pangan internasional di bawah FAO/WHO. Melalui Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF) nomor IN.DS.2020.09.02 tanggal 15 April 2020 terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Bulan Maret-April 2020 di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia akibat mengkonsumsi jamur enoki asal Korea Selatan yang tercemar bakteri Listeria monocytogenes.



"BKP selaku Competent Contact Point (CCP) INRASFF Kementerian Pertanian telah melakukan investigasi. Hasilnya, pada tanggal 21 April 2020 dan 26 Mei 2020 telah dilakukan sampling oleh petugas OKKPP dan importir diminta agar tidak mengedarkan jamur, sampai investigasi selesai," tegas Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi.



5. Importir Jamur Enoki Diminta Tarik Peredaran di Pasaran

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) mendesak para importir untuk melakukan penarikan jamur enoki asal Korea Selatan. Jamur itu ternyata mematikan.



"Kami memerintahkan kepada importir untuk melakukan penarikan dan pemusnahan produk jamur enoki dari Green Co Ltd, Korea Selatan. Surat Kepala BKP kepada Direktur PT. Green Box Fresh Vegetables nomor B-259/KN.230/J/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 hal penarikan produk," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi.



6. 8.165 Kg Jamur Enoki Dimusnahkan Kementan

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian ternyata telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 22 Mei 2020 dan 19 Juni 2020 di PT Siklus Mutiara Nusantara, Bekasi, yang dihadiri oleh perwakilan dari pelaku usaha dan BKP, sejumlah 1.633 karton dengan berat 8.165 kg.



Meski demikian, dirinya tetap meminta semua OKKP Daerah melakukan pengawasan jamur enoki asal Korea Selatan yang beredar melalui surat Kepala BKP kepada Kepala dinas yang menangani pangan tingkat provinsi seluruh Indonesia nomor B-305/KN.230/J/06/2020.





7. Kementan Pastikan Indonesia Steril Kasus Jamur Enoki



Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengatakan Indonesia belum ditemukan adanya kasus kejadian luar biasa (KLB) karena kontaminasi bakteri dari jamur enoki, sampai hari ini. Jamur tersebut menyebabkan penyakit listeriosis yang mempunyai konsekuensi sakit hingga meninggal dunia.



“Sampai dengan hari ini di Indonesia belum ditemukan adanya kasus (jamur enoki),” tutur Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi.



8. Terlanjur Makan Jamur Enoki, Apa yang Harus Dilakukan?

Wabah Listeria yang disebabkan oleh jamur enoki melanda Amerika. Wabah tersebut telah menjangkit 36 orang di 17 negara bagian AS. Wabah itu dikaitkan dengan jamur enoki dari Green Co, LTD dari Republik Korea. Jamur ini juga dikenal sebagai enokitake, jarum emas, tutu, atau jamur lily.



Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyarankan bagi yang sudah makan jamur enoki dari Korea dan sakit dengan gejala listeriosis untuk segera berobat ke dokter. Adapun gejalanya meliputi demam tinggi, leher kaku, sakit kepala parah, nyeri otot, mual, dan diare.



Wanita hamil mungkin merasa agak sakit dengan apa yang tampak seperti flu. Jika mengalami kondisi tersebut usai mengonsumsi jamur enoki, bisa saja terkena wabah jamur Listeria monocytogenes enoki ini.







