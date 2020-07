NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat di Wall Street bergerak positif pada perdagangan Jumat (10/7/2020) waktu setempat. Hal ini karena adanya sentimen positif dari munculnya obat antivirus dari Gilead Sciences Inc yang dapat menenangkan kekhawatiran investor atas kenaikan rekor penderita kasus virus Corona di AS.

Nasdaq membukukan rekor penutupan tertinggi keenam dalam tujuh hari, tetapi indeks berkinerja buruk baik Dow maupun S&P 500, dalam pembalikan dari tren baru-baru ini.

Melansir Reuters, Jakarta, Sabtu (11/7/2020), Dow Jones Industrial Average naik 369,21 poin, atau 1,44%, menjadi 26.075,3, S&P 500 naik 32,99 poin, atau 1,05%, menjadi 3.185,04. Sedangkan, Nasdaq Composite menambahkan 69,69 poin, atau 0,66% menjadi 10.617,44.

Untuk minggu ini, Dow naik 1%, S&P 500 naik 1,8% dan Nasdaq melonjak 4%. Indeks Volatilitas Cboe berakhir turun pada hari itu dan turun 0,39 poin untuk minggu ini.

Keuntungan keseluruhan untuk perusahaan S&P 500 diperkirakan telah turun lebih dari 40% pada kuartal kedua, yang akan menjadi penurunan laba triwulanan terbesar sejak krisis keuangan, menurut data IBES dari Refinitiv.

S&P 500 sektor keuangan naik 3,5% menjadi pemimpin kenaikan dari sektor-sektor lainnya. Saham Bank of America Corp (BAC.N) meningkat 5,5%, Citigroup Inc (CN) melonjak 6,5% dan JPMorgan Chase & Co (JPM.N) naik 5,5% menjelang hasil keuangan mereka minggu depan, yang akan menandai awal dari musim pendapatan kuartal kedua.

Amerika Serikat mencatat peningkatan satu hari terbesar dalam infeksi COVID-19 baru secara global untuk dua hari berturut-turut pada hari Kamis. Hal ini memaksa orang Amerika untuk mengambil tindakan pencegahan baru.

Namun, Remdesivir Gilead (GILD.O) secara signifikan meningkatkan pemulihan klinis dan mengurangi risiko kematian pada pasien COVID-19. Data tambahan dari penelitian tahap akhir menunjukkan. Saham produsen obat itu naik 2,2% karena mengatakan temuan itu membutuhkan konfirmasi dalam uji klinis.

"Semacam itu meredam beberapa kekhawatiran yang telah membangun selama beberapa hari terakhir sekitar peningkatan kasus virus di negara-negara selatan," kata Charlie Ripley, ahli strategi investasi senior untuk Allianz Investment Management di Minneapolis.

Carnival Corp (CCL.N) melonjak 10,8% setelah operator jalur pelayaran mengatakan berencana untuk melanjutkan operasi secara bertahap dan akan beroperasi dengan armada yang lebih kecil saat kembali.

Netflix Inc (NFLX.O) naik 8,1% setelah Goldman Sachs menaikkan target harga pada saham layanan streaming video.

