JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan pembukaan program Kartu Prakerja batch empat akan dibuka pada Akhir Juli 2020. Pembukaan dilakukan ketika rumusan aturan teknis atau turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, aturan turunan dari Perpres Nomor 76 Tahun 2020 merupakan aturan teknis yang mengatur secara detail terkait pelaksanaan Kartu Prakerja. Karena itu, batch empat akan dibuka jika aturannya dianggap rampung.

"Kita berharap, untuk batch selanjutnya, yaitu batch empat dan seterusnya, bisa segera kita jalankan bersama dengan perangkat regulasi baru yang mudah-mudahan ini akan jauh lebih baik dari tata kelola dan akuntabilitasnya. Kita juga mengharapkan ini segera dibuka di akhir Juli ini. Mudah-mudahan kuotanya sampai 500.000 peserta," ujar Susiwijono dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Selain itu, Komite Cipta Kerja juga tengah mempertimbangkan untuk dilakukannya pelatihan secara offline (luar jaringan/luring). Rencananya hal tersebut akan dimulai pada pertengahan atau akhir Agustus 2020.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mengungkapkan, pada gelombang empat dan seterusnya, korban Pemutusan Hubungan Kerja, pekerja yang dirumahkan dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi Covid-19 menjadi prioritas sebagai peserta program pelatihan.

Berdasarkan data yang diolah Kemnaker, kata Bambang, saat ini sekitar 3 juta tenaga kerja dan pelaku UMKM yang masuk ke dalam daftar prioritas. Dari jumlah tersebut, 1,7 juta orang datanya telah lengkap dan terverifikasi.

"Waiting list ini jumlahnya kurang lebih adalah 3 juta lebih sedikit, isinya orang-orang yang ter PHK, orang-orang yang dirumahkan dan juga pelaku UMKM yang usahanya terdampak covid. Dari 3 juta tersebut, kurang lebih 1,7 juta datanya sudah sangat komplit by name by adress. Sementara lebihnya masih kita lakukan verifikasi ulang," terang Bambang.

Senada, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin menyebutkan, pada gelombang empat nanti porsi peserta pelatihan akan diisi oleh mereka yang menjadi prioritas sebesar 80 persen dari 500.000 kuota yang disediakan. Sedangkan 20 persen lainnya merupakan peserta umum yang tidak masuk dalam kategori prioritas.

"Intinya kita selesaikan dulu yang 1,7 juta orang yang telah lengkap itu datanya sebagai peserta Kartu Prakerja. Begitu sudah mulai berkurang, kemungkinan akan berubah lagi porsinya, 80 persen untuk umum dan 20 persen untuk mereka yang ter-PHK, dirumahkan dan pelaku UMKM terdampak covid-19," pungkas Rudy.

(rzy)