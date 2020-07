JAKARTA - Eric Yuan menjadi salah satu orang yang beruntung dan mendapatkan kekayaan dari pandemi virus corona atau Covid-19. Nyatanya, pandemi Covid-19 tak selalu membuat bisnis bangkrut. Hal ini yang dialami Eric Yuan, pendiri Zoom Video Communications, Inc.

Kini Eric memiliki harta kekayaan sebesar USD11,7 miliar atau setara Rp168,4 triliun (kurs Rp14.400 per USD) menurut Forbes real time billionaires list. Eric pun berhasil masuk jajaran orang terkaya di dunia dengan menduduki peringakt 148.

Kekayaan Eric Yuan meningkat sebab aplikasi Zoom laris manis saat pandemi virus corona. Kebijakan lockdown maupun PSBB mengharuskan masyarakat melakukan kegiatan di rumah, baik kerja dari rumah (Work From Home) hingga belajar dari rumah (Learn From Home). Hampir seluruh kegiataan meeting dilakukan melalui aplikasi Zoom.

Baca Juga: Kekayaan Eric Yuan Rp138 Triliun, Bos Zoom yang Laris Manis karena Corona

Meski beberapa perusahaan mulai membuka perkantoran, aplikasi Zoom tetap diminati untuk mendukung sosial distancing, sehingga rapat via online melalui video conference yang menjadi layanan Zoom sangat dibutuhkan.

Eric Yuan sebelumnya adalah manajer WebEx di Cisco, yang mengakuisisi perusahaan konferensi video pada tahun 2007. Lahir di China, Yuan pindah ke Sillicon Valley pada 1997 setelah delapan kali gagal memperoleh visa. Zoom dirikan pada 2011.

Pada April 2019, Eric Yuan membawa Zoom melantai di bursa saham (IPO). Pada IPO, Yuan memiliki 22% saham Zoom, yang bernilai lebih dari USD9 miliar sebelum perdagangan dimulai.

Eric Yuan penggemar olahraga bola basket. Kala itu Eric Yuan menghadiri pertandingan Golden State Warriors demi menonton pemain Golden State Warriors Andre Iguodala

Baca Juga: Eric Yuan Ungkap Latar Belakang Berdirinya Layanan Zoom

Pria berusia 50 tahun ini mempunyai tiga orang anak dari hasil pernikahannya. Latar belakang pendidikan Eric Yuan adalah Sarjana Teknik dari Shandong Institute of Business and Technology dan Magister Manajemen Teknik dari China University of Mining and Technology.

Eric Yuan memiliki ide untuk menciptakan layanan video tatap muka virtual karena pernah terpisah jauh dengan pacarnya.

Kembali ketika dia masih tinggal di China, Yuan dan pacarnya terdaftar di dua perguruan tinggi berbeda yang dipisahkan oleh perjalanan kereta 10 jam, menurut Fortune. Keduanya kemudian menikah. "Saya hanya bisa melihatnya dua kali setahun dan butuh lebih dari 10 jam untuk sampai di sana dengan kereta api," kata Yuan kepada Forbes pada 2017. "Saya masih muda saat itu - 18 atau 19 tahun - dan saya pikir itu akan fantastis jika di masa depan ada perangkat di mana saya bisa mengklik tombol dan melihatnya dan berbicara dengannya," katanya Eric Yuan menolak komentar atas kekayaannya, karier atau kehidupan pribadinya. Dia hanya menyatakan, dirinya seibut bekerja 18 jam sehari mengembangkan Zoom. Sekadar informasi, Zoom Video Communication Inc meraup pendapatan USD328,2 juta atau setara Rp4,5 triliun (kurs Rp14.000 per USD) pada kuartal I-2020. Pendapatan Zoom ini meroket 169% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu Zoom juga menaikkan target pendapatan hampir dua kali lipat untuk setahun penuh, ketika pandemi virus corona mendorong jutaan pelanggan baru ke layanan panggilan video.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya