JAKARTA - Aplikasi TikTok kini terancam akan diblokir dari Amerika Serikat menyusul saran dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang larangan. Hal ini menimbulkan kepanikan di kalangan pengguna.

Namun di sisi lain, perusahaan teknologi mengambil keuntungan dari kekacauan untuk memikat pengikut setia aplikasi ke platform mereka. Mengutip dari halaman Business Insider, Rabu (15/7/2020), hanya dalam kurun waktu seminggu, platform yang sedang naik daun seperti Byte mendadak naik ke puncak tangga lagu aplikasi. Raksasa teknologi lainnya seperti Snapchat dan YouTube telah memulai fitur baru yang mana semuanya sangat meminjam video pendek format TikTok dan format gulir.

Aplikasi yang bersaing yang secara historis berkurang dalam bayangan utama TikTok melihat jumlah unduhan mereka melonjak secara dramatis. Byte melihat lonjakan 126% dalam unduhan pada 8 Juli, dan mengambil No 1 di tangga lagu App Store, setelah menghasilkan rata-rata 1.000 unduhan baru sehari, menurut data dari firma analisis aplikasi Sensor Tower. Data yang diberikan kepada Reuters menunjukkan lonjakan nyata pada unduhan untuk Dubsmash, Triller, dan Likee.

Perusahaan-perusahaan teknologi yang sudah mapan tidak lagi melihat TikTok dengan perkiraan jumlah pengguna AS mencapai 80 juta sebagai startup yang sedang naik daun. Namun justru TikTok dianggap sebaliknya yakni sebagai pesaing yang layak.

Nama-nama besar seperti Facebook dan Google baru-baru ini akan meluncurkan fitur untuk menjadi pesaing TikTok. YouTube telah mulai menguji fitur dalam aplikasi untuk video pendek dengan "sekelompok kecil" orang, dan pengembang telah menemukan bahwa Snapchat dapat mematikan gerakan menggesek horizontal untuk sapuan vertikal khas TikTok.

Instagram, sementara itu, saat ini sedang menguji format TikTok seperti baru di dalam Stories, yang disebut Reels, di negara-negara tertentu. Meskipun Reels belum tersedia di AS, Instagram mengatakan kepada Business Insider bahwa mereka meluncurkan fitur tersebut minggu lalu di India - negara yang membentuk 30% dari semua unduhan TikTok, dan di mana pemerintah baru-baru ini melarang unduhan TikTok baru di tengah sengketa perbatasan dengan China.

 

Meskipun larangan TikTok di AS mungkin tidak lebih dari ancaman, pencipta telah merumuskan rencana darurat, dan mendorong penggemar untuk mengikuti mereka ke platform lain. Sejak TikTok datang ke AS pada tahun 2018, itu merupakan kekuatan yang dominan, mengungguli aplikasi berbasis AS yang telah menarik audiens yang lebih muda, seperti Snapchat dan Instagram.

Aplikasi ini sejak saat itu menghadapi pengawasan ketat terhadap seberapa besar akses dan pengaruh yang diberikan pemerintah China atas data pengguna dan moderasi konten.

TikTok telah mampu menepis seruan anggota parlemen untuk investigasi dan peringatan pakar keamanan nasional. Pada bulan Juni, TikTok menunjuk CEO yang berbasis di AS pada bulan Juni untuk mencoba menjauhkan diri dari akar China.