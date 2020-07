JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pagi ini kembali mengalami kenaikan. Harga beli emas antam kini makin mahal dan dibanderol pada level Rp940.000 per gram.

Melansir logammulia, Jakarta, Rabu(16/7/2020), harga emas Antam mengalami kenaikan sebesar Rp7.000 per gram dari sebelumnya Rp942.000 per gram. Dengan begitu, harga emas Antam hari ini mencapai Rp949.000 per gram.

Berikut daftar harga emas Antam untuk pecahan lainnya pada perdagangan hari ini:

- 0,5 gram: Rp504.500

- 1 gram: Rp949.000

- 2 gram: Rp1.838.000

- 3 gram: Rp2.732.000

- 5 gram: Rp4.525.000

- 10 gram: Rp8.985.000

- 25 gram: Rp22.337.000

- 50 gram: Rp44.595.000

- 100 gram: Rp89.112.000

- 250 gram: Rp222.515.000

- 500 gram: Rp444.820.000

- 1.000 gram: Rp889.600.000

(kmj)