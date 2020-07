JAKARTA - Selama pandemi corona virus, cara-cara baru untuk mendapatkan resep obat menjadi hal yang semakin penting. Sebab, konsumen mencari cara untuk menghindari keluar rumah sebanyak mungkin untuk mencegah penularan virus.

Startup seperti Capsule telah memperluas layanan pengiriman resep mereka ke kota-kota baru. Sementara beberapa seperti Truepill mengambil dana tambahan dari investor.

Bahkan, startup farmasi telah mengembangkan jejak kaki mereka dan meningkatkan modal baru dari investor. Wajar saja karena bisnis farmasi di Amerika Serikat memiliki potensi mencapai USD335 miliar. Potensinya pun masih besar.

Baca Juga: Kuatkan Ekonomi Digital di India, Google Guyur Investasi Rp144 Triliun

Meski begitu, sejumlah telah berhasil menumbuhkan jejak kaki mereka dan meningkatkan modal tambahan di tengah pandemi. Pada bulan Juli saja, Truepill mengatakan mereka mengumpulkan tambahan USD25 juta, Medly mengumpulkan USD100 juta, dan NowRx menutup putaran USD20 juta.

Mengutip dari Business Insider, Jumat (17/7/2020), berikut beberapa startup farmasi besar di Amerika Serikat yang dirangkum oleh Okezone.

1. Capsule

Capsule memulai pengiriman resep ke New York secara gratis dan telah membangun operasinya di luar Manhattan. Capsule adalah startup farmasi berbasis di New York City yang menawarkan pengiriman dua jam gratis. Melalui aplikasi, pasien dapat mengajukan pertanyaan kepada apoteker mereka dan mendapatkan bantuan untuk menavigasi asuransi mereka.

Baca Juga: Orang Terkaya India Dikasih Rp21 Triliun dari Arab Saudi Saingi Google Cs

Mulai tahun 2020, perusahaan baru memiliki satu apotek yang berbasis di Manhattan yang melayani lima wilayah dan wilayah Westchester. Dalam beberapa bulan sejak pandemi, Kapsul sudah mulai tumbuh secara nasional. Sekarang beroperasi di Boston, Chicago, Minneapolis, dan sebagian New Jersey.

Jumlah orang yang datang ke Capsule dengan resep baru lima kali lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Untuk memenuhi permintaan itu, Capsule menambah lebih banyak karyawan dan bekerja untuk membangun operasi pengirimannya di Brooklyn dan Queens, dengan lebih sedikit orang bepergian ke Manhattan.

Hingga saat ini, perusahaan telah mengumpulkan USD270 juta. Baru-baru ini, ia mengumpulkan USD200 juta pada tahun 2019 dalam putaran yang dipimpin oleh TCV. Pada September 2019, Capsule memiliki 60.000 pelanggan.

Baca juga: Konten Mulai Menghasilkan? Kenali Cara Kerja Iklan di Youtube

2. True Pil

Truepill adalah perusahaan farmasi yang diam-diam memberi kekuatan kepada perusahaan yang meresepkan dan mengirimkan Viagra dan kontrol kelahiran ke pintu pelanggan. Startup, yang menggambarkan dirinya sebagai API farmasi dan layanan pemenuhan ini mulai bekerja dengan perusahaan-perusahaan seperti Hims, Nurx, dan Lemonaid dengan mengisi resep dan mengirimkannya ke seluruh AS.

Sejak itu, Truepill telah melihat minat dari produsen obat-obatan dan rencana kesehatan yang ingin mengirimkan obat-obatan mereka secara langsung kepada pasien, serta memasukkan layanan kesehatan lainnya melalui platform Truepill.

Dari 2016 hingga Maret 2019, Truepill mengisi 1 juta resep. Antara saat itu dan Juli 2020, perusahaan telah mengisi tambahan 4 juta resep. Perusahaan mengharapkan untuk menghasilkan USD200 juta pendapatan pada tahun 2020, hampir dua kali lipat pendapatan 2019 perusahaan.

Pada bulan Juli, perusahaan mengatakan telah mengumpulkan USD25 juta dari investor termasuk TI Platform Fund dan Optum Ventures. Hingga saat ini, perusahaan telah mengumpulkan USD39 juta dari investor termasuk Modal Inisialisasi Alexis Ohanian. Perusahaan sekarang memiliki lima lokasi, termasuk fasilitas farmasi di Manchester, Inggris.

3. Alto Pharmacy

Alto Pharmacy yang didukung SoftBank telah mengembangkan bisnis pengiriman resepnya ke lebih banyak pasar di tengah pandemi. Seperti Capsule, Alto Pharmacy menggunakan kurir untuk memberikan obat-obatan dari lokasi bata-dan-mortir, yang berfokus terutama pada bidang terapi tertentu seperti kesuburan dan HIV.

Alto berencana untuk mengembangkan jejaknya secara nasional pada tahun 2020 setelah bertahun-tahun berfokus pada jejak kaki startup di California Utara dan Selatan. Pada 15 April, perusahaan secara resmi meluncurkan bisnisnya di Denver, Seattle, dan Las Vegas.

Baca juga: Tak Pengaruh Covid-19, Kapitalisasi Pasar 4 Raksasa Digital Tembus USD1 Triliun

4. Medly

Medly memulai sebagai apotek independen di Brooklyn dan sekarang dikirim ke New York City, New Jersey, dan Philadelphia. Seperti Capsule, Medly juga mulai memberikan obat resep di New York.

Startup ini didirikan pada 2017 oleh pemilik farmasi generasi kedua, termasuk CEO Marg Patel, dari apotek independen di lingkungan Williamsburg di Brooklyn. Tim menambahkan platform teknologi ke apotek.

Pada bulan Juli, startup mengumpulkan USD100 juta dari Volition Capital, Greycroft, Lerer Hippeau dan Horsley Bridge. Rencananya akan menggunakan dana untuk mendorong ke lebih banyak daerah di sekitar AS. Secara total, perusahaan mengumpulkan USD110 juta.

Startup ini sekarang memiliki apotek di New York, Philadelphia, Miami, Somerville, New Jersey; dan Westminster, Maryland menawarkan pengiriman di wilayah tersebut. Pasien juga dapat pergi sendiri ke apotek.

Baca juga: Orang Terkaya India Dikasih Rp21 Triliun dari Arab Saudi Saingi Google Cs

5. NowRX

NowRx menumbuhkan basis pelanggannya lebih dari 50% ketika pandemi itu terjadi. NowRx, sebuah startup farmasi yang memberikan obat resep dan berbasis di Mountain View, California, telah mengambil rute yang tidak konvensional untuk membangun bisnisnya - dan mendanainya.

CEO NowRx Cary Breese mengatakan di tengah pandemi, pendapatan untuk Maret naik 30%, dengan pelanggan naik lebih dari 50% dari bulan sebelumnya. Perusahaan pada bulan Maret memiliki tingkat pendapatan tahunan sebesar USD13 juta, naik dari USD9,5 juta pada akhir 2019.

"Kami fokus pada teknologi daripada pertumbuhan dulu," ucapnya.

Sebagai catatan, perusahaan melakukan crowdfunding investasinya. Perusahaan mengumpulkan USD7 juta di Seri A melalui crowdfunding dan pada bulan Juli mendapat USD20 juta Seri B melalui crowdfunding. Perusahaan juga menerima pinjaman Program Perlindungan Paycheck antara USD350.000 dan USD1 juta.

6. NimbleRX

NimbleRx membantu memperkuat ambisi pengiriman apotek independen. Untuk NimbleRx, bersaing dengan apotek yang ada bukanlah cara yang tepat.

Perusahaan Bay Area memulai dengan model yang lebih seperti Capsule, Alto, dan Medly, mengoperasikan apotek sendiri dan menawarkan pengiriman. Pada tahun 2018, startup memutuskan untuk mengubah pendekatannya, menutup enam apotek dan memotong 40 posisi dalam proses.

Sebaliknya, sekarang bekerja dengan apotek independen, termasuk rantai seperti Obat Bartell di Seattle, untuk membantu mereka memberikan obat kepada pasien. Startup membebankan biaya kepada pelanggan dan apotek untuk menggunakan layanan untuk setiap transaksi. Ini bekerja dengan layanan pengiriman pihak ketiga, seperti FedEx dan layanan kurir lokal.

Baca Juga: Ada WhatsApp Pay, Awas Data Transaksi Disalahgunakan

7. PillPack

PillPack diakuisisi oleh Amazon pada tahun 2018, mempekerjakan apoteker dan perwakilan layanan pelanggan selama pandemi. PillPack mengirimkan resep kepada orang-orang yang menggunakan banyak obat, mengemasnya berdasarkan kapan mereka harus diminum.

Perusahaan memiliki apotek di seluruh negeri yang mengirimkan obat-obatan melalui surat. Pada bulan Maret, CEO TJ Parker mengatakan bahwa perusahaan ini merekrut apoteker, teknisi farmasi, dan peran dukungan pelanggan di lokasi operasionalnya.

Dalam email ke pelanggan yang dikirim 16 Maret, perusahaan mengatakan tidak mengalami gangguan layanan yang disebabkan oleh pandemi dan menawarkan untuk mengirim obat di muka.Pada bulan Juni 2018, Amazon membeli PillPack sekitar USS750 juta, memberikan bobot lebih besar di belakang gagasan bahwa industri farmasi dapat terganggu.

PillPack sekarang dicap sebagai PillPack oleh Amazon Pharmacy. Pada saat kesepakatan, perusahaan berada di jalur yang tepat untuk menghasilkan USD299 juta dalam pendapatan tahunan.

Baca Juga: WhatsApp Pay, Mark Zuckerberg: Kirim dan Terima Uang Semudah Berbagi Foto

8. ZipDrug

ZipDrug dimulai dalam bisnis pengiriman resep, tetapi sekarang ini berfokus pada bekerja dengan rencana Medicare Advantage dan apotek untuk membantu manula menghemat uang pada resep mereka. Pada 2015, ZipDrug memulai sebagai layanan pengiriman obat.

Perusahaan yang berbasis di New Jersey beroperasi di 24 negara bagian dan bekerja dengan lebih dari 200 apotek independen. Apotek menangani pengeluaran obat dan pengiriman, yang belum tentu sama di hari yang sama. ZipDrug pada gilirannya dibayar oleh rencana kesehatan yang bekerja dengannya dengan basis per anggota, per bulan.