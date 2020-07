JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi VI menyetujui pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) beberapa Badan Usaha Milik Negara. Hal tersebut disepakati dalam rapat bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Meski demikian, DPR tetap memberikan sejumlah catatan kepada Erick dan BUMN yang mendapat PMN. Rekomendasi kepada Menteri BUMN untuk meningkatkan fungsi pembinaan kepada BUMN penerima PMN untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang.

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik soal pemberian PMN kepada BUMN di tengah Covid-19, Minggu (19/7/2020):

1. DPR Setujui PMN Rp23,6 triliun

Komisi VI DPR resmi menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diusulkan sejumlah perusahaan pelat merah. Keputusan diambil dalam Komisi VI dalam rapat kerja (Raker) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN pada BUMN-BUMN dalam tahun anggaran 2020 dengan catatan," ujar Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

2. Peringatan Jangan Dibayarkan untuk Utang

DPR mengingatkan supaya PMN tidak boleh digunakan untuk membayar utang, harus menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mengutamakan penggunaan produk-produk dan jasa dalam negeri dalam pelaksanaannya.

3. 7 BUMN Penerima PMN

1. Hutama Karya sebesar Rp7,5 triliun

2. Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp1,5 triliun

3. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC sebesar Rp500 miliar

4. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar Rp6 triliun

5. Perkebunan Nusantara III (PTPN III) sebesar Rp4 triliun

6. Perum Perumnas sebesar Rp650 miliar

7. PT KAI sebesar Rp3,5 triliun

Sehingga, total PMN yang disalurkan ke 7 BUMN tersebut ialah Rp23,65 triliun.

4. PMN Masuk ke dalam Anggaran Pemulihan Ekonomi

Pemerintah bakal menyuntik modal perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp104,38 triliun. Anggaran tersebut akan masuk ke dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca virus corona.

"Sehingga total dukungan pemerintah kepada BUMN itu sebanyak Rp104,38 triliun dan untuk dalam bentuk above the line dan Rp44,92 triliun dalam bentuk below the line," tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani. (feb)