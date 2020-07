JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan mengalami resesi pada kuartal II-2020. Penyebabnya karena dampak virus corona sehingga aktivitas industri berhenti.

Ekonomi terbesar keempat di Asia ini menyusut 3,3% pada kuartal ke dua tahun ini. Atau menjadi kontraksi paling tajam sejak kuartal pertama 1998.

Baca Juga: Korsel Resesi, Ekspor hingga Investasi Babak Belur Dihantam Corona

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani, Indonesia akan diuntungkan dari adanya resesi yang terjadi dalam perekonomian Korea Selatan pada kuartal II tahun ini.

"Jadi kita bisa diuntungkan dengan dia resesi. Pasalnya banyak nanti investasi Korea Selatan yang masuk ke Indonesia," ujar dia dalam telekonferensi, Kamis (23/7/2020).

Kemudian, lanjut dia, Korea Selatan mengalami kontraksi 2,9% secara tahunan, lalu 3,3% secara kuartalan pada kuartal II. Maka banyak investasi yang berpotensi masuk ke Indonesia.

Baca Juga: Korea Selatan Masuk Jurang Resesi, Susul Singapura

"Saya menilai impact langsungnya tidak. Namun mungkin malah kita mendapatkan keuntungan. Dan investasi yang berada di negara-negara resesi bisa masuk ke kita," jelas dia.

Dia juga menambahkan, Indonesia masih memiliki potensi yang bagus di tengah pandemi Covid-19 yakni terbukti dengan adanya beberapa perbankan masuk ke dalam negeri.

"Maka itu apabila ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan positif pada triwulan III maka akan menjadi potensi besar masuknya dana-dana dari negara resesi termasuk Korea Selatan," tandas dia.

(kmj)