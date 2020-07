NEW YORK - Harga minyak kembali turun pada perdagangan Rabu waktu setempat. Penyebabnya, persediaan minyak Amerika Serikat (AS) secara mengejutkan mengalami kenaikan. Selain itu, minyak juga tertekan ketegangan antara AS dan China.

Minyak mentah Brent turun 55 sen atau 1,2% ke level USD43,77 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 56 sen atau 1,3% menjadi USD41,36.

Administrasi Informasi Energi mencatat persediaan minyak mentah dan sulingan AS naik secara tak terduga. Persediaan minyak mentah naik 4,9 juta barel dalam sepekan atau hingga 17 Juli menjadi 536,6 juta barel. Produksi naik menjadi 11,1 juta barel per hari.

Kenaikan persediaan terjadi di tengah permintaan bahan bakar yang berkurang dalam minggu terakhir. Hal ini karena wabah dalam kasus baru virus corona mulai memukul konsumsi masyarakat di AS.

"Secara keseluruhan ini menunjukkan bahwa pemulihan permintaan dari bawah tampaknya macet," kata Analis Senior Group Price Futures, Phil Flynn, dilansir dari Reuters, Kamis (23/7/2020).

Harga minyak juga tertekan karena pertikaian baru antara Washington dan Beijing. Amerika Serikat mengatkabarnya meminta konsulat China di Houston untuk ditutup. Menurut sebuah sumber, China pun merespon dengan mempertimbangkan untuk menutup konsulat AS di Wuhan.

Tak hanya perang AS dengan China, minyak tekanan juga boleh tanda-tanda bahwa Irak, produsen terbesar kedua di Organisasi Negara Pengekspor Minyak, belum memenuhi target pemotongan produksi minyak di bawah pakta yang ditargetkan bersama OPEC. Sebagai informasi, pada perdagangan sebelumnya, harga minyak naik di tengah meningkatnya kasus baru Covid dan hasil uji coba vaksin virus corona yang potensial. Di sisi lain, pembicaraan dana pemulihan ekonomi di Uni Eropa menghidupkan kembali ekonomi yang telah dihantam pandemi. Minyak mentah naik 14 sen atau 0,3%, pada USD43,28 per barel. sementara West Texas Intermediate (WTI) naik 22 sen 0,5% menjadi USD40,81. "Seperti yang terjadi, harga tidak mungkin menghasilkan keuntungan cukup besar dengan cepat. Karena sinyal pandemi melambat," kata Kepala Pasar Minyak Rystad Energy Bjornar Tonhaugen. (feb)

