JAKARTA - Rangkaian kata bisa menjadi daya tarik seseorang untuk melihat lebih detail apa yang ditampilkan. Karena itu, jangan pernah sembarangan membuat caption Instagram, karena produk dijual bisa tidak menarik nantinya.

Foodblogger @bandungfoodsociety Tania Litani mengatakan, dalam membuat caption Instagram ada beberapa trik untuk menarik followers. Pertama, adalah para pelaku usaha harus membuat caption semenarik mungkin.

Biasanya kalimat awal dimulai dengan kata-kata inti dari yang akan dipromosikan dengan seluruh huruf harus kapital atau capslock. Contohnya, ketika ingin memberi tahu ada promo maka awal kalimat ditulis dengan caption promo BUY ONE Get ONE.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian para followers ataupun orang lain yang membaca. Jika caption awal sudah bertele-tele biasanya akan di-skip pembaca.

"Kalau di awal harus bikin si kalimat paling menarik. Nih guys ada tempat hits di Bandung. Kalau promo biasanya ditaruh di depan nih ada buy one get one karena kan orang malas baca biasanya jadi harus ditaruh kata-kata yang menarik," ujarnya dalam acara live Instagram, Rabu (22/7/2020).

Kemudian kalimat di tengah biasanya ditaruh kalimat penjelasan mengenai produk tersebut. Sebagai contohnya, ketika mempromosikan sebuah cafe, maka sebisa mungkin mendeskripsikan suasana kafe dan juga membandingkanya dengan tempat yang nyaman lain yang lebih familiar bagi masyarakat.

Misalnya menggambarkan kafe layaknya suasana seperti kafe yang ada di Bali. Atau pada saat situasi new normal, bisa menambahkan penjelasan bahwa kafe tersebut mematuhi protokol kesehatan.

"Di tengahnya harus ada keterangan produk penjelasan tentang produknya. Biasanya di tengah suka jelasin juga. Misalnya lagi bahas tempat misalnya aku jelasin suasana enak kaya di Bali. Menjalani protokol kesehatan ada outdoornya itu aku jelasin di tengah," jelasnya Lalu di bagian akhirnya diselipkan kalimat ajakan kepada para followers atau masyarakat yang membaca. Sebagai salah satu contoh dengan menulis caption seperti Yuk kepoin Insatgaram kafe tersebut atau langsung mention alamat dari kafe tersebut. "Biasanya di akhir ada ajakan, biar tau kapan promonya kapan bukannya. Kalau kalimat pentingnya taruh di atas dan dikasih huruf gede," jelasnya.

