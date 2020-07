JAKARTA - MNC Licensing, pemegang lisensi Nickelodeon di Indonesia menghadirkan pop up store pertama mereka, bernama Knick Knack Official Store yang dapat ditemukan di dua market place ternama di Indonesia, The F Thing dan Tokopedia

Marketing & Retail Manager MNC Licensing Marisa Francisca mengatakan, ini merupakan salah satu kontribusi MNC Licensing dalam memenuhi keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang original, terutama dari merk dagang Nickelodeon. Ditambah lagi pada masa work from home, masyarakat Indonesia cenderung melakukan transaksi online, namun sering tanpa jaminan keaslian produk.

"Untuk itu, Knick Knack Official Store hadir sebagai jawaban penyedia barang-barang asli, di pasar online Indonesia," kata Marisa dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (25/7/2020).

Ada dua kategori barang yang dihadirkan oleh Knick Knack Offical Store, yaitu fashion-merchandise dan mass product. Untuk kategori fashion-merchandise seperti hoody, t-shirt, outerwear, bags, socks, dan sejenisnya.

Knick Knack Official Store dapat ditemukan melalui www.thefthing.com, marketplace Indonesia pertama yang fokus pada fashion dan merchandise. Sedangkan untuk mass produk, seperti stationary, botol minum, tas anak, boneka, mainan dan sebagainya, Knick Knack Offical Store bekerjasama dengan marketplace Indonesia nomor satu, Tokopedia.

Semua barang-barang resmi yang tersedia di Knick Knack Official Store, merupakan kumpulan berbagai karakter yang tidak asing untuk masyarakat Indonesia seperti SpongeBob SquarePants, PAW Patrol, Blaze Monster Machine, Shimmer & Shine, Jojo Siwa dan Dora The Explorer. Ke depannya Knick Knack Official Store akan terus berkomitmen untuk memberikan kejutan-kejutan baru hasil kolaborasi dengan karakter-karakter original lainnya. Jangan lupa, follow Knick Knack Official Store di theFthing dan Tokopedia, serta follow Instagram @knickknackofficial_ untuk mendapatkan update terbaru dan diskon menarik lainnya.

