JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) terus konsisten mendukung Program pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Hingga juni 2020, Pegadaian berhasil mencatatkan omzet sebesar Rp.80,4 triliun, naik 18,8% dibandingkan pada periode sebelumnya sebesar Rp.67,7 triliun.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto menyampaikan bahwa dari pinjaman yang disalurkan tersebut, sekitar 60% bersifat produktif, sedangkan sisanya 40% bersifat konsumtif. Karenanya perseroan berperan aktif membantu masyarakat bangkit dari krisis. Demikian disampaikan Kuswiyoto dalam Media Gathering yang digelar secara Virtual Di Jakarta, Rabu (29/07/2020).

“ Sebagai BUMN, Pegadaian terus konsisten mendukung program pembangunan ekonomi, apalagi saat ini masyarakat tengah menghadapi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Kami juga bersyukur, meskipun kondisi global kurang bersahabat, penyaluran pinjaman perseroan masih relatif aman. Sampai akhir Juni 2020 NPL tercatat 2,37%. Artinya masih dibawah rata-rata NPL industri keuangan”.

Lebih lanjut, Kuswiyoto mengatakan performa kinerja pegadaian hingga saat ini terus menunjukkan angka positif. Outstanding Loan (OSL) per 30 juni 2020 mencapai Rp.53,0 triliun naik 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebanyak Rp.43,6 triliun.

Pegadaian juga mencatatkan aset perusahaan naik 22,0% dari Rp.56,1 triliun menjadi Rp.68,4 triliun. Peningkatan tersebut mendorong perseroan terus meningkatkan kinerja produk gadai sebagai bisnis utamanya.

“Kami terus meningkatkan sistem layanan kepada nasabah-nasabah kami di seluruh wilayah Indonesia. Hingga Juni 2020 ini, jumlah nasabah perseroan tercatat sebanyak 15 juta orang tumbuh sebesar 26,6% dibanding juni 2019 sebesar 11,9 juta orang, “ papar Kuswiyoto.

Pegadaian Memiliki Peluang Ekspansi Karena Kinerja yang Baik

Dari sisi kinerja keuangan, sepanjang Semester I tahun 2020, Pegadaian juga mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp.10,1 triliun, naik 27,8% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp.7,9 triliun. Perseroan pun mampu mempertahankan pencapaian laba bersih sebesar Rp.1,5 triliun seperti periode yang sama tahun 2019.

Dengan kinerja yang baik saat ini, Pegadaian juga memiliki keleluasaan untuk melakukan ekspansi atau penambahan modal dari pihak perbankan. “Perbankan sangat suport karena kinerja kita selama ini bagus untuk di perbankan, maka untuk mendapatkan pendanaan dari perbankan juga tidak sulit bagi Pegadaian. Saat ini kami masih mengantongi kelonggaran tarif yang cukup, jadi kalau Pegadaian mau ekspansi ke pendanaan tidak ada isu sama sekali,” jelas Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Pegadaian Ninis Kesuma Adriani.

Sedangkan untuk meningkatkan layanan bisnis pegadaian, Kuswiyoto mengungkapkan bahwa perseroan telah memiliki pondasi yang kuat dalam menjaga sustainibilitas kinerja perusahaan, dengan melakukan mitra sinergi untuk memperluas channel distribusi. Saat ini tercatat sudah 716 mitra sinergi dari berbagai instansi yang sudah menjalin kerjasama dengan Pegadaian.

Perseroan juga terus memperluas basis nasabah melalui sistem keagenan yang hingga juni 2020 tercatat 10.385 agen aktif. Program keagenan yang semula bersifat perorangan, saat ini dikembangkan menjadi agen komunitas dan agen prioritas, hal ini dimaksudkan agar semakin banyak segmen masyarakat yang dapat dijangkau dan dilayani.

“Kenapa pegadaian masih tetap survive bisa tumbuh dengan bagus dalam menghadapi kesulitan di era covid seperti ini, pertama, pegadaian memberikan solusi dengan sangat mudah sesuai tagline kita mengatasi masalah tanpa masalah. Karena kita memberikan solusi yang gampang, mudah , murah, aman cepat kepada nasabah kita,” jelasnya.

Kuswiyoto juga menjelaskan bahwa untuk mencapai target bisnis pegadaian di tengah kondisi pandemi ini, perseroan terus menyusun strategi dengan menetapkan berbagai regulasi keringanan-keringanan kepada nasabah. Regulasi yang disusun oleh pegadaian seperti penurunan tarif bunga dari 1,2% menjadi 1% per 15 hari untuk roll over kredit gadai, guna membantu nasabah dan menjaga engagement.

“Pegadaian terus melakukan relaksasi dengan perpanjangan masa bebas bunga atau grace period selama 30 hari. Tetapi kamu juga punya gadai peduli dimana nasabah nantinya dibebaskan bunga untuk pinjaman sampai dengan Rp.1 juta selama 3 bulan,” ujarnya.

Kenaikan Gadai dan Harga Emas Salah Satu Faktor Kenaikan Laba

Salah satu faktor kenaikan laba juga ditentukan oleh kenaikan tingkat gadai emas yang didorong oleh kenaikan harga emas. Tabungan emas tercatat mencapai 5,8 juta nasabah dari tahun lalu 4,6 juta pada akhir tahun. Selama 6 bulan terakhir naik 1,2 juta nasabah sehingga saldo emas tercatat 5 ton dan rata rata sudah naik terutama didrive dari penabung pemula yaitu anak anak muda.

Seperti disampaikan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Harianto Widodo bahwa kenaikan pertumbuhan nasabah yang menggadaikan emas sebulan terakhir sebesar 1 persen. “Mengalami kenaiakan 1 persen namun nominal outstandingnya hampir 3 persen. Artinya didorong oleh nasabah yang menggadai dan didorong kenaikan harga emas,” jelas Harianto.

Inovasi Pegadaian di Era New Normal

Pegadaian juga secara agresif melakukan pengembangan bisnis di era new normal dengan konsep layanan yang meminimalisir contact antara karyawan dan nasabah melalui pemanfaatan tekonologi. Bahkan seperti disampaikan oleh Direktur TI dan Digital Teguh Wahyono bahwa tahun ini pegadaian menganggarkan Rp 640 miliar untuk invest di bidang IT. Anggaran tersebut diantaranya untuk peningkatan kapasitas server untuk menunjang pelayanan aplikasi dan security.

“Pegadaian heavy invest di IT dan digital sesuai dengan tagline-nya, kita sepakat menggunakan teknologi terakhir supaya kita tetep eksis dan bersaing dengan di digital market lain. Kalau dulu IT kita hanya untuk suport sekarang untuk transaksi digital dan kita meyakini ini sangat aman,”

Beberapa inovasi pegadaian di era pandemi diantaranya produk Gold Card yakni konsep kartu kredit berbasis jaminan tabungan emas atau titipan emas. Transaksi gadai via Drop Box dengan konsep layanan gadai contactless antara nasbah dan karyawan. Digital lending yakni indirect digital lending berupa penyaluran kredit modal kerja dengan sistem peer to peer lending melalui platform eksternal (Fintech) yang dirilis pada Januari 2020 lalu.

High Tech and High Touch yaitu konsep layanan lainnya yang menggeser high touch menjadi high tech seperti pada proses pembukaan rekening, survey, analisa by big data dan credi scoring, pengajuan gadai dengan pendekatan Gadai on Demand.

Selain Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto, hadir dalam media gathering virtual tersebut jajaran Direksi Pegadaian yakni Direktur Umum Gunawan Sulistio, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Ninis Kesuma Adriani, Direktur Teknologi Informasi & Digital Teguh Wahyono, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Harianto Widodo,Direktur Jaringan Operasi dan Pejualan Damar Latri Setiawan, dan Direktur SDM Moh. Edi Isdwiarto.

