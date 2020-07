NEW YORK - Harga minyak mengalami penurunan pada perdagangan Selasa (28/7/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan pertikaian antara anggota parlemen akan paket stimulus ekonomi dan naiknya kasus virus corona di seluruh dunia.

Melansir Reuters, Jakarta, Rabu (29/7/2020), minyak mentah berjangka Brent turun 19 sen atau 0,4% menjadi menetap di USD43,22 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun 56 sen, atau 1,4%, menjadi $ 41,04 per barel.

Brent masih di jalur untuk kenaikan bulanan keempat. Sedangkan, minyak mentah AS diperkirakan akan naik untuk bulan ketiga.

Partai Republik AS pada hari Senin meluncurkan proposal bantuan coronavirus baru yang disepakati dengan Gedung Putih, empat hari sebelum jutaan orang Amerika kehilangan tunjangan pengangguran yang diperluas. Paket itu menghadapi perlawanan baik dari Demokrat dan dari beberapa Partai Republik.

"Ada kekhawatiran dengan stimulus dari Washington, yang sangat penting untuk minyak dan untuk mendukung permintaan, terutama untuk bensin," kata John Kilduff, mitra di Again Capital LLC di New York.

Kilduff menambahkan bahwa semakin lama pembicaraan keluar, semakin akan membebani sentimen pasar.

Selain itu, sentimen negatif juga dikarenakan kepercayaan konsumen AS menurun pada bulan Juli di tengah maraknya infeksi COVID-19 di seluruh negara. Kasus di seluruh dunia telah meningkat menjadi sekitar 16,57 juta orang.

Investor sedang menunggu hasil pertemuan panel pengaturan kebijakan Federal Reserve AS pada hari Selasa dan Rabu. Panel ini diharapkan untuk menegaskan kembali bahwa suku bunga akan tetap mendekati nol untuk tahun-tahun mendatang. Bulan ini, minyak mentah Brent telah jatuh lebih dalam ke contango, struktur pasar di mana harga komoditas di masa depan lebih tinggi dari harga spot, mendorong penumpukan persediaan. Harga Oktober sebanyak 53 sen per barel di atas level September, dibandingkan dengan perbedaan 1 sen di awal Juli. “Ini menunjukkan bahwa pengetatan yang kami lihat di pasar telah sedikit berkurang, dengan prospek permintaan lebih tidak pasti mengingat kebangkitan kasus COVID-19 di beberapa daerah,” kata Warren Patterson, kepala strategi komoditas ING. Persediaan minyak mentah AS turun 6,8 juta barel dalam minggu ini hingga 24 Juli menjadi 531 juta barel, data dari kelompok industri American Petroleum Institute menunjukkan pada hari Selasa, dibandingkan dengan ekspektasi analis untuk membangun 357.000 barel. Data pemerintah A.S akan jatuh tempo hari Rabu.(rzy)

