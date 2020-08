JAKARTA - Warganet sedang dibuat emosi akan lowongan pekerjaan untuk seorang influencer. Pasalnya, lowongan pekerjaan tersebut untuk posisi asisten pribadi.

Memang tidak ada yang aneh jika seorang Youtuber mencari asisten pribadi apalagi dengan banyaknya pekerjaan di balik layar. Akan tetapi, lowongan tersebut tidak didasarkan akan kehidupan sosial hingga aspirasi pribadi si pekerja.

Melansir Metro, Jakarta, Kamis (6/8/2020), lowongan pekerjaan tersebut awalnya diposting di entertainmentjobs.net. Di mana, orang yang mencari asisten pribadi tersebut merupakan selebriti atau influencer terkenal dengan 10 juta lebih pengikut yang tidak disebutkan namanya.

Gaji yang ditawarkannya cukup baik, yaitu USD25-USD30 per jam atau Rp364.275-Rp437.130 per jam (Rp14.571 per USD). Akan tetapi syarat-syaratnya cukup mencenangkan.

Kandidat yang berhasil akan mulai paruh waktu, hingga lulus menjadi penuh waktu jika 'memenuhi syarat dengan baik'.

Tentunya banyak yang bertanya-tanya memenuhi syarat seperti apa? Dalam unggahan tersebut disebutkan, Anda harus mahir dalam manajemen media sosial, memasak, membersihkan, meneliti, memproduksi, dan tidak memiliki emosi saat bekerja.

"Selain itu, meskipun bayarannya cukup baik yaitu USD25 hingga USD30 per jam, Anda diharapkan siap siaga 24/7," kutip dari lowongan tersebut.

Jadi, meskipun tampaknya Anda akan dibayar untuk pekerjaan paruh waktu. Namun, Anda tidak akan diharapkan untuk masuk dan keluar seperti peran paruh waktu yang ada.

Beberapa dari 'ratusan' tugas-tugas tersebut adalah menjadwalkan dan mengatur semua pembuatan film, analitik media sosial, membangunkan klien setiap hari dengan kopi mereka, mengemas dan membongkar tas mereka 'terus-menerus'. Selain itu, mampu untuk mengarahkan klien ke mana saja dan kapan saja, memilah emosi Anda, dan tetap diam setiap saat. Hal ini pun menjadi sorotan para netizen. Di mana, syarat-syarat kerjanya dinilai menjijikan. "Dan bersih-bersih. Dan tidak ada kehidupan pribadi dalam pekerjaan yang pernah ada. Tetapi pekerjaan itu pada dasarnya 24/7 jadi tidak ada kehidupan pribadi. Sungguh menjijikkan." - @atltantra Jadi, anggaplah ini adalah 40 jam kerja seminggu (setelah Anda menunjukkan kemampuan Anda menjadi robot manusia). Dalam kasus ini, Anda berpotensi menghasilkan sekitar USD62.000 setahun atau Rp903,4 juta sebelum pajak. Namun, ternyata gaji rata-rata di Los Angeles saja bisa mencapai USD75.000 atau Rp1,09 miliar per tahun karena tingginya biaya hidup. Maka dari itu, gaji tersebut dinilai tidak sepandan dengan argo dan syarat-syarat kerjanya. Setelah iklan pekerjaan diposting ke Twitter, secara mengejutkan membuat emosi netizen semakin tinggi. Jadi apakah kalian minat?

