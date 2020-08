JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan pada perdagangan di akhir pekan cenderung turun. Khususnya pada harga daging dan cabai.

Harga daging sapi has turun Rp1.121 menjadi Rp121.785/kg, harga daging sapi murni turun Rp818 jadi Rp117.333/kg dan daging kambing turun Rp281 menjadi Rp114.782/kg.

Kemudian harga cabai juga mayoritas mengalami penurunan. Seperti cabai merah keriting turun Rp1.022 menjadi Rp26.870/kg, cabai merah besar turun Rp1.022 menjadi Rp31.500 per kg, cabai rawit merah mengalami penurunan Rp1.018 menjadi Rp30.258 per kg dan cabai rawit hijau turun Rp953 menjadi Rp26.387 per kg.

Dari seluruh jenis beras, Beras IR.I (IR64) naik Rp33 menjadi Rp11.667 per kilogram (KG). Kemudian untuk harga beras sentra I atau premium naik Rp160 menjadi Rp12.590 per KG.

Berdasarkan sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), berikut pergerakan harga-harga pangan, Jakarta, Sabtu (8/8/2020):

- Beras IR.II (Ramos) harga naik Rp36 menjadi Rp10.736 per kg

- Beras IR. III (IR 64) harga naik Rp19 menjadi Rp9.767 per kg

- Beras Muncul I harga naik Rp67 menjadi Rp12.576 per kg

- Beras IR.42/Pera harga naik Rp111 menjadi Rp12.540 per kg

- Minyak Goreng (Kuning/ Curah) harga naik Rp52 menjadi Rp12.467 per kg - Bawang Putih harga turun Rp1.156 menjadi Rp25.290 per kg - Bawang Merah harga turun Rp248 menjadi Rp34.645 per kg - Ayam Broiler/Ras harga turun Rp413 menjadi Rp36.200 per ekor - Telur Ayam/Ras harga turun Rp28 menjadi Rp25.354 per kg - Gula Pasir turun Rp64 menjadi Rp14.467 per kg.

